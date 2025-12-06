Госдеп обнародовал результаты американо-украинских переговоров

Американо-украинские переговоры по безопасности прошли во Флориде с участием высокопоставленных представителей обеих стран, сообщил Госдепартамент США. Стороны достигли договоренностей по комплексу защитных мер и обсудили стратегию сдерживания. Встреча, шестая за последние две недели, состоялась 5 декабря.

Переговоры вели специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

В ходе диалога стороны отдельно рассмотрели итоги недавних американо-российских консультаций и возможные шаги к деэскалации конфликта. Диалог признан продуктивным, и стороны договорились возобновить обсуждение уже на следующий день для продолжения работы по данным вопросам.

Американская и украинская стороны также достигли договоренностей относительно комплекса мер в сфере обеспечения безопасности и обсудили средства сдерживания, необходимые для поддержания долгосрочного мира, — уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса в переговорах по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафоры, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.