Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 03:30

Госдеп обнародовал результаты американо-украинских переговоров

Госдеп США: Киев и Вашингтон согласовали защиту и способы деэскалации конфликта

Американо-украинские переговоры по безопасности прошли во Флориде с участием высокопоставленных представителей обеих стран, сообщил Госдепартамент США. Стороны достигли договоренностей по комплексу защитных мер и обсудили стратегию сдерживания. Встреча, шестая за последние две недели, состоялась 5 декабря.

Переговоры вели специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

В ходе диалога стороны отдельно рассмотрели итоги недавних американо-российских консультаций и возможные шаги к деэскалации конфликта. Диалог признан продуктивным, и стороны договорились возобновить обсуждение уже на следующий день для продолжения работы по данным вопросам.

Американская и украинская стороны также достигли договоренностей относительно комплекса мер в сфере обеспечения безопасности и обсудили средства сдерживания, необходимые для поддержания долгосрочного мира, — уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что европейские лидеры жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении насчет прогресса в переговорах по разрешению кризисной ситуации на Украине. По словам аналитика Джузеппе Спатафоры, ЕС должен привыкнуть к новой реальности.

