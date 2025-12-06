В Госдуме перечислили документы для получения повышенной пенсии Депутат Панеш: для повышения пенсии надо собрать справки об иждивенцах

Пенсионерам стоит проверить свои права на повышенные выплаты до конца 2025 года, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР). Это позволит получить прибавку уже с начала 2026 года, напомнил парламентарий.

В частности, речь идет о доплатах за нетрудоспособных иждивенцев, достижение 80-летнего возраста, оформление I группы инвалидности, а также о перерасчете за «сельский» и северный стаж. Например, за каждого иждивенца (детей, студентов-очников, нетрудоспособных родителей или супруга) положена доплата в размере 1/3 фиксированной выплаты. Ключевое условие — подать заявление до 31 декабря 2025 года.

Конец года для пенсионера — это важный момент для проверки того, все ли основания для повышенной пенсии учтены. Для многих важны персональные надбавки, которые зависят от документов, — сказал Панеш.

Также парламентарий рекомендовал проверить право на социальную доплату до регионального прожиточного минимума и официально оформить уход, если он осуществляется. Для перерасчета могут потребоваться архивные справки, которые лучше запросить заранее, посоветовал депутат.

Ранее стало известно, что значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан. Как сообщил Панеш, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности до конца года достигнуть 80-летнего возраста.