Преданные пессимисты: полная характеристика рожденных в год Собаки

В мировой культуре собака часто является воплощением искренности, доброты и верности. Вот и в восточном календаре знак Собаки ассоциируется со справедливостью и преданностью. В этой статье мы расскажем о людях, рожденных под знаком лучшего друга человека. Мы составим их полную характеристику и выясним, с кем у Собак наилучшая совместимость.

В какие годы рождаются Собаки

Как и остальные знаки, Собаки появляются на свет раз в двенадцать лет. Они рождаются под знаменем одной из пяти стихий: металла, воды, дерева, огня и земли. Стихии во многом определяют отличительные характеристики человека-Собаки.

С начала XX века «собачьими» стали следующие годы:

с 10 февраля 1910 года по 29 января 1911 года (металл);

с 28 января 1922 года по 15 февраля 1923 года (вода);

с 14 февраля 1934 года по 3 февраля 1935 года (дерево);

2 февраля 1946 — 21 января 1947 (огонь);

с 18 февраля 1958 года по 7 февраля 1959 года (земля);

с 6 февраля 1970 года по 26 января 1971 года (металл);

с 25 января 1982 по 12 февраля 1983 года (вода);

с 10 февраля 1994 года по 30 января 1995 года (дерево);

с 29 января 2006 года по 17 февраля 2007 года (огонь);

с 16 февраля 2018 года по 4 февраля 2019 года (земля).

Следующие Собаки появятся на свет в 2030–2031 и 2042–2043 годах.

В какие годы рождаются Собаки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Общая характеристика знака Собака

Как уже было сказано, людей-Собак часто наделяют теми же качествами, что и четвероногих друзей человека. Отличительные черты этого знака — доброта, искренность, преданность и острое чувство справедливости. В Китае собак воспринимают как защитников семьи. И люди-Собаки также являются отличными семьянинами: мужчина-Собака воплощает честность и верность, а женщина-Собака — надежность и умение хранить домашний очаг. Более подробные характеристики определяются стихией, под знаменем которой родился человек.

Металлические Собаки высоко ценят близких и всегда интересуются их состоянием, готовы защищать дорогих сердцу людей, идет к целям напролом, но в случае неудачи предаются унынию.

Водяная Собака отличается чуткостью, дает хорошие советы и всегда находит слова утешения, может похвастаться острой интуицией, но нуждается в рациональном партнере, способном даровать ощущение почвы под ногами.

Деревянная Собака любит системность и порядок, она отлично работает в команде и сплачивает коллектив, но при этом ей часто недостает уверенности в себе.

Огненная Собака — настоящая душа компании и незаменимый человек в коллективе, она редко унывает, но порой ее прямолинейность граничит с грубостью.

Земляная Собака любит порядок, продумывает все до малейших деталей и твердо стоит на ногах, а вот спонтанности и расторопности ей часто недостает.

В целом верность и честность Собаки делает ее любящим партнером, хорошим другом и приятным коллегой.

Общая характеристика знака Собаки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сильные стороны рожденных в год Собаки

К главным достоинствам Собак относятся честность, самоотверженность и преданность. Собака — отличный друг и защитник, который не оставит в трудную минуту. Они умны, ответственны, имеют развитое чувство справедливости и высокую работоспособность. Их гибкий ум позволяет находить выгоды в различных ситуациях, а энергия и настойчивость помогают добиваться целей. Такие люди редко сдаются и стараются улучшить мир вокруг себя.

Слабые стороны, и как с ними бороться

Несмотря на бодрый нрав, Собаки куда более меланхоличны, чем может показаться на первый взгляд. Особенно это касается чутких Водяных Собак. Столкнувшись с отказом или неудачей, Собака может повесить нос и впасть в апатию. В борьбе с унынием помогут рефлексия и пестование позитивного мышления.

Еще одна слабая сторона Собак — излишняя прямолинейность. Собаки — персоны открытые и любящие справедливость. Но иногда их склонность говорить как есть задевает собеседников. Особенно резкими бывают Огненные Собаки. Чтобы побороть этот недостаток, достаточно развивать в себе чуткость и эмпатичность.

Мужчина-Собака: особенности характера

Мужчина-Собака — друг, о котором можно только мечтать. По природе он добросердечный и надежный, на него могут положиться как близкие, так и коллеги. Мужчина-Собака щепетилен в выборе круга общения. Но если уж вы смогли завоевать его доверие, то можете рассчитывать на надежного товарища. Это настоящий защитник, который стойко принимает удары судьбы и не теряет веры в лучшее.

Мужчина-Собака: особенности характера Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщина-Собака: главные черты

Отличительная характеристика женщины-Собаки — надежность. Вне зависимости от стихии Собака станет прекрасной женой и матерью, сердечной подругой и приятной коллегой. Она заботлива и отзывчива, а также отличается развитой интуицией. При этом мягкость никак не мешает женщине-Собаке быть принципиальной и стойкой.

Ребенок-Собака: что нужно знать

Ребенок-Собака быстро завоевывает сердца окружающих. Но при этом ему часто не хватает уверенности в себе. Такому ребенку необходим наглядный пример в лице родителей. Поэтому в семье, где появился малыш-Собака, должна царить спокойная атмосфера, пропитанная добротой и любовью.

Карьера и финансы Собаки

Карьера для знака Собака — не главная составляющая жизни. При этом Собака — прекрасный командный игрок, который всегда готов взяться за срочную задачу или разрядить атмосферу шуткой. Иногда Собака загорается мечтой об автономности, например о собственном бизнесе. И тогда ей необходимо воспитать в себе расторопность и самодостаточность.

Карьера и финансы Собаки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любовь и совместимость Собаки

Как уже было сказано, в любви Собаки — прекрасные партнеры, с которыми можно построить крепкую семью. Интрижки на стороне Собак не интересуют. Им куда важнее сохранять огонь в семейном очаге, у которого всегда можно согреться.

Лучшая совместимость у Собак:

с Кроликом (Котом);

Лошадью;

Тигром.

В таких союзах будет царить взаимопонимание, которое станет прочным фундаментом для отношений, полных любви и заботы.

Собака в семье и дружбе

В семье Собака — преданный защитник и опора для близких. Для нее важны уважение и доверие. В дружбе это искренний и надежный человек, который всегда поддержит в трудную минуту. Иногда Собака может быть излишне критичной, но ее прямолинейность продиктована заботой и стремлением к справедливости. Собака умеет хранить тайны и ценит истинную преданность.

Известные люди, родившиеся в год Собаки

Среди Собак немало ярких личностей, которые отличились на самых разных поприщах. Вот некоторые из них:

Михаил Лермонтов — поэт, один из ведущих представителей романтизма в русской литературе;

Юрий Гагарин — космонавт, первый человек в космосе;

Майкл Джексон — певец, мировая знаменитость;

Фредди Меркьюри — певец, музыкант, экс-фронтмен группы Queen;

Джек Керуак — писатель, один из ведущих представителей поколения битников;

Дмитрий Маликов — певец, музыкант;

Дмитрий Маликов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Собянин — политик, мэр Москвы;

Юлия Ковальчук – певица, телеведущая;

Сильвестр Сталлоне — актер, прославившийся ролями боксера Рокки и военного Рэмбо;

Сати Казанова — певица;

Наоми Кэмпбелл — супермодель;

Елка — певица.

Собаки и знаки зодиака

Особенность характера Собаки определяет не только стихия, но и знак зодиака. В этом случае распределение качеств следующее:

Собаки-Овны — уравновешены и уверены в себе, всегда говорят правду и не приемлют лжи, сильные натуры;

Собаки-Тельцы — основательные, вызывающие уважение личности, на которых всегда можно положиться;

Собаки-Близнецы — активные и отзывчивые натуры, характеризуемые общительностью и любознательностью, иногда бывают импульсивны;

Собаки-Раки — чувственные, благоразумные и сдержанные натуры, которые не стремятся быть в центре внимания;

Собаки-Львы — харизматичные персоны с развитым чувством собственного достоинства, часто становятся вдохновляющим примером для окружающих;

Собаки-Девы — спокойные и дружелюбные, отличаются вежливостью и практичностью, быстро располагают к себе окружающих;

Собаки-Весы — отзывчивые и сердечные, готовы пожертвовать собственным комфортом ради окружающих, но иногда поддаются нестабильным эмоциям;

Собаки и знаки зодиака Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собаки-Скорпионы — ранимые, умеющие сочувствовать люди с тонкой душевной организацией, часто предаются пессимизму;

Собаки-Стрельцы — активные личности, которые терпеть не могут одиночество и скуку, стремятся брать от жизни максимум и открыто выражают эмоции;

Собаки-Козероги — надежные и рассудительные персоны с прочными моральными принципами;

Собаки-Водолеи — ответственные личности, серьезно относящиеся к жизни, иногда бывают эксцентричными и загадочными, но всегда открыты к диалогу;

Собаки-Рыбы — эмоциональные натуры, руководящиеся интуицией, а не разумом.

Итак, верность и честность Собаки делает ее человеком высокой морали, а преданность и чувство ответственности — отличным семьянином. Впрочем, не стоит забывать, что собака собаке рознь. К людям-Собакам это относится в той же мере, что и к нашим четвероногим товарищам. Поэтому оценивать людей стоит по словам и поступкам, а не по дате рождения.