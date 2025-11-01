Врач предупредила, чем грозит привычка поздно ужинать

Привычка поздно ужинать чревата набором лишнего веса, ожирением и проблемами с ЖКТ, заявила Lenta.ru врач Ольга Тарасова. По ее словам, регулярный прием тяжелой пищи на ночь грозит ухудшением состояния кожи.

Представьте, вы легли спать, но ваш желудок и кишечник вынуждены продолжать работу. Для полноценного переваривания пищи им нужны прилив крови и активная мышечная деятельность. Когда вы спите, все процессы в организме замедляются. Пища застаивается, начинаются процессы брожения и гниения, — предупредила Тарасова.

Все это может спровоцировать чувство тяжести в животе, изжогу и даже утреннюю тошноту. Кроме того, на следующий день после позднего ужина у человека не исключен пониженный аппетита, предупредила врач.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что отсутствие утреннего приема пищи серьезно вредит не только физическому, но и ментальному здоровью, увеличивая риск развития депрессивных состояний и хронической усталости. По ее словам, пропуск завтрака снижает работоспособность и концентрацию внимания.