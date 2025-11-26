День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 09:05

Юрист раскрыл, может ли начальство заставить участвовать в корпоративе

Юрист Русяев: сотрудников нельзя заставить идти на корпоратив в нерабочее время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работодатель не имеет права принуждать сотрудников посещать корпоративы в нерабочее время, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в соответствии с законодательством, отказ от участия в таких праздничных мероприятиях не является дисциплинарным проступком.

Согласно российскому трудовому законодательству, обязанности сотрудника определяются его трудовым договором, должностной инструкцией и другими локальными документами. Любые дополнительные требования, включая обязательное посещение корпоративов, не предусмотренные этими документами, не могут быть навязаны работнику, — пояснил Русяев.

Он подчеркнул, что участие в корпоративных мероприятиях — это право, а не обязанность сотрудника. По словам юриста, это особенно важно осознавать, если такие события проводятся после рабочей смены.

Работодатель не имеет права угрожать увольнением, штрафами или иными дисциплинарными мерами за отказ от участия в корпоративах. Законодательство РФ, в частности статья 192 ТК РФ, запрещает применение дисциплинарных взысканий за действия или бездействия, которые не являются нарушением трудовых обязанностей, — заключил Русяев.

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что спрос на корпоративные мероприятия в России снизился по сравнению с допандемийным периодом. По его словам, звезды все реже участвуют в подобных праздниках.

