Фаза Луны сегодня, 19 ноября: кого ждет обман? почему запрещен алкоголь?

Сегодня в 07:35 по московскому времени Луна перейдет в 29-е лунные сутки. Они продлятся до 08:55 завтрашнего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна в четвертой четверти фазы, убывающая. На небосклоне серп почти не виден. Уже завтра нас ждет последнее новолуние этой осени. А Луной по-прежнему управляет Скорпион.

Общая характеристика дня

Один из самых неприятных дней лунного месяца. Сегодня не стоит верить обещаниям и без крайней необходимости подвергаться риску. Поездки и крупные финансовые сделки лучше перенести на другой день.

Фаза Луны сегодня, 19 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота

Напряженный день окажет негативное влияние на здоровье. Не усугубляйте ситуацию: откажитесь от алкоголя, вредной пищи, обильных застолий. Не стоит подвергаться высоким нагрузкам в спортзале — лучше обойтись легкой кардио-тренировкой или вовсе прогулкой домой с работы. Визит в салон красоты тоже лучше отложить — ничего хорошего сегодня не получится.

Работа и деньги

Начинать и завершать проекты сегодня не рекомендуется, также как вести переговоры, пролонгировать или заключать контракты. Крупные транзакции, инвестиции или займы следует провести в другой день. Лучше всего заняться сегодня мелкими неважными делами, до которых обычно не доходят руки.

Свадьба и отношения

День не подходит ни для бракосочетания, ни для развода, ни для общения с родственниками. Вероятны ссоры, обман, конфликты. Влюбленным лучше провести время порознь, чтобы не поругаться из-за пустяков.

Фаза Луны сегодня, 19 ноября: отменяем сделки, считаем цветочные горшки в одиночестве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рыбалка и огород под снегом

Рыбакам сегодня даже не стоит договариваться о рыбалке. Садоводам сегодня стоит заняться делами, которые не связаны непосредственно с растениями — навести порядок среди инструментов, провести ревизию семян и грунта, проверить запасы удобрений. Домашние животные в такие дни лучше людей чувствуют тревожную обстановку, которую дает нам Луна. Лучше будет лишний раз не беспокоить собак и кошек, предоставив им заниматься своими делами.

Ранее мы рассказывали, как спасти зимой деревья от грызунов.