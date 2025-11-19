«Не сомневаемся»: дипломаты предупредили о рисках эскалации из-за AUKUS Посол РФ в Японии Ноздрев заявил о возможной эскалации из-за блока AUKUS

Деятельность военно-политического блока AUKUS может создавать проблемы для всего мира, считает посол России в Японии Николай Ноздрев. В интервью «Известиям» дипломат подчеркнул, что альянс остается ключевым элементом стратегии США по установлению доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По словам посла, усилия стран — участниц блока по проецированию силового потенциала будут неизбежно наращиваться. Это, в свою очередь, способно привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.

Не приходится сомневаться, что усилия по проецированию силового потенциала этой группировки стран (AUKUS) будут наращиваться, повышая риски дальнейшей дестабилизации в АТР, — отметил Ноздрев.

В конце октября текущего года президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе подтвердил приверженность Вашингтона укреплению связей с партнерами по AUKUS. Американская сторона также пообещала ускорить передачу атомных подводных лодок Канберре.

Одновременно с этим администрация Трампа разрешила строительство на американских верфях субмарины для Южной Кореи, которая ранее выражала заинтересованность в обмене военными технологиями с участниками альянса. Япония, в свою очередь, углубила сотрудничество с AUKUS, впервые приняв участие в совместных военных учениях.

Ранее сообщалось, что Россия выступает против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе военных блоков по образцу НАТО. Подобные инициативы угрожают сложившейся архитектуре безопасности в регионе.