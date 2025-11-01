Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 13:53

Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО

Замглавы Минобороны РФ Савельев заявил об опасности создания аналогов НАТО в АТР

Олег Савельев Олег Савельев Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Россия выступает против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе военных блоков по образцу НАТО, заявил заместитель министра обороны РФ Олег Савельев на совещании глав военных ведомств стран АСЕАН и государств-партнеров в Куала-Лумпуре. По его словам, подобные инициативы угрожают сложившейся архитектуре безопасности в регионе. Материалы Минобороны РФ о выступлении Савельева есть в распоряжении NEWS.ru.

В своем выступлении замглавы МО РФ подверг критике действия западных стран, направленные на создание в регионе закрытых военных структур. Он особо выделил такие объединения, как AUKUS и «Индо-Тихоокеанская четверка», которые, по его мнению, ведут к разрушению существующей системы безопасности.

Замминистра обороны подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности. Он предупредил, что расширение блоковых структур в АТР повторяет негативный сценарий европейской экспансии НАТО.

С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза, полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в «Индо-тихоокеанский альянс», прямой аналог НАТО, — сказал Савельев.

В рамках мероприятия состоялись рабочие встречи Савельева с министрами обороны Малайзии и Лаоса. Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества и взаимодействия в формате «СМОА плюс».

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерти предположил, что Россия наращивает военное присутствие на Кольском полуострове в Мурманской области в ответ на расширение НАТО. Он выразил мнение, что Россия хочет расширить влияние на Крайнем Севере.

Россия
Минобороны РФ
НАТО
АТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слезы вдовы, Харламов, Бурунов: в Москве простились с Романом Поповым
Накормим всю семью! Куриные ножки с картошкой в духовке: сытно и просто!
Стоматолог предостерег россиян от самостоятельной установки пломб
Стало известно, что делают ВСУ со своими солдатами с русской речью
В США заявили о подготовке Зеленского к выборам
Стало известно, сколько задолжала Москва
Волочкова и Рома Желудь слились в страстном поцелуе
Рэпер ASAP Rocky намекнул на тайную свадьбу с Рианной
IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать неродную зарядку
В поведении Трампа заметили странность после испытаний аппарата «Посейдон»
Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера
Белый дом ввел новые ограничения для аккредитованных журналистов
Интерпол задержал бизнесмена из Балтии в Петербурге
Экс-жена Диброва вышла на связь после новостей о фамилии
Открытый гроб, слезы жены, дети: как прошло прощание с Романом Поповым
Принц Гарри косвенно дал понять свое недовольство Меган Маркл
Отец Илона Маска сказал, кто мог сорвать встречу Путина и Трампа
Россияне сдали рекордную тысячу тонн мелочи
Шейк снялась топлес в образе порнозвезды
Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.