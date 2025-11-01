Россия выступила против создания азиатского аналога НАТО Замглавы Минобороны РФ Савельев заявил об опасности создания аналогов НАТО в АТР

Россия выступает против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе военных блоков по образцу НАТО, заявил заместитель министра обороны РФ Олег Савельев на совещании глав военных ведомств стран АСЕАН и государств-партнеров в Куала-Лумпуре. По его словам, подобные инициативы угрожают сложившейся архитектуре безопасности в регионе. Материалы Минобороны РФ о выступлении Савельева есть в распоряжении NEWS.ru.

В своем выступлении замглавы МО РФ подверг критике действия западных стран, направленные на создание в регионе закрытых военных структур. Он особо выделил такие объединения, как AUKUS и «Индо-Тихоокеанская четверка», которые, по его мнению, ведут к разрушению существующей системы безопасности.

Замминистра обороны подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение принципа единой и неделимой безопасности. Он предупредил, что расширение блоковых структур в АТР повторяет негативный сценарий европейской экспансии НАТО.

С учетом происходящего в настоящее время закрепления в Азии силового потенциала Североатлантического союза, полагаем вероятную трансформацию данных блоковых структур в ближайшей перспективе в «Индо-тихоокеанский альянс», прямой аналог НАТО, — сказал Савельев.

В рамках мероприятия состоялись рабочие встречи Савельева с министрами обороны Малайзии и Лаоса. Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества и взаимодействия в формате «СМОА плюс».

Ранее обозреватель Брэндон Вайхерти предположил, что Россия наращивает военное присутствие на Кольском полуострове в Мурманской области в ответ на расширение НАТО. Он выразил мнение, что Россия хочет расширить влияние на Крайнем Севере.