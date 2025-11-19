Перечислены причины исчезновения трудового стажа

Трудовой стаж является основой для будущей пенсии, но иногда его часть не учитывается, заявила агентству ПРАЙМ эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. По словам эксперта, стаж может «исчезнуть» из-за ошибок работодателя, технических сбоев в базе СФР или других причин.

Решить большинство проблем можно без суда, обратившись в Социальный фонд, продолжила эксперт. Даже если компания-работодатель уже не существует, фонд уполномочен искать данные в архивах. Можно не дожидаться наступления возраста выхода не пенсию и самостоятельно проверить корректность учета трудового стажа.

Для этого нужно только запросить выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России, — посоветовала Подольская.

