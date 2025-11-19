Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 02:59

Перечислены причины исчезновения трудового стажа

Экономист Подольская: ошибка работодателя может уменьшить стаж перед пенсией

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Трудовой стаж является основой для будущей пенсии, но иногда его часть не учитывается, заявила агентству ПРАЙМ эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. По словам эксперта, стаж может «исчезнуть» из-за ошибок работодателя, технических сбоев в базе СФР или других причин.

Решить большинство проблем можно без суда, обратившись в Социальный фонд, продолжила эксперт. Даже если компания-работодатель уже не существует, фонд уполномочен искать данные в архивах. Можно не дожидаться наступления возраста выхода не пенсию и самостоятельно проверить корректность учета трудового стажа.

Для этого нужно только запросить выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России, — посоветовала Подольская.

Ранее сообщалось, что выплата 13-й зарплаты не является обязательной по российскому законодательству и обычно служит вознаграждением за успешные годовые результаты работы. Компании используют такие премии для стимулирования сотрудников к высокой производительности.

