Популярность многочисленных кружков и секций не должна становиться для родителей поводом для принудительной записи детей на все доступные занятия, поскольку инициатива должна исходить от самого ребенка, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, несовершеннолетние должны самостоятельно формулировать свои желания.

Участие подростка в творческих кружках и спортивных секциях должно определяться его собственным желанием. Сейчас в каждом городе и поселке кружки на любой вкус: от моделизма до бальных танцев, от робототехники до блогинга. Но инициатива должна принадлежать самому ребенку. Его желание первоочередное. Он должен уметь самостоятельно формулировать свои намерения и понимать, к чему лежит душа. Иначе получится, что ребенок ходил на ненавистное сольфеджио или убил все детство на боевые искусства вместо кодинга, потому что так хотели родители, — пояснил Толмачев.

Он также отметил, что в России новый импульс к развитию получают различные подростковые центры. Депутат подчеркнул, что это стало возможно благодаря принятию обновленного закона «О молодежной политике в РФ». По его словам, центры станут той самой средой комфортного обитания для детей наряду со школой и домом.

После принятия обновленного закона «О молодежной политике в России» новый импульс к развитию получают молодежные центры. Это среда обитания специально для молодежи. Безопасные пространства для творчества и саморазвития. Они помогут молодым людям проявить себя, выбрать то, что будет действительно по душе. Молодежные центры — дом для современных кружков и секций, где всегда помогут найти актуальные направления для развития, — резюмировал Толмачев.

