Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 03:30

Родителям объяснили, обязательно ли записывать детей во множество секций

Депутат Толмачев: посещение секций должно определяться желанием ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Популярность многочисленных кружков и секций не должна становиться для родителей поводом для принудительной записи детей на все доступные занятия, поскольку инициатива должна исходить от самого ребенка, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, несовершеннолетние должны самостоятельно формулировать свои желания.

Участие подростка в творческих кружках и спортивных секциях должно определяться его собственным желанием. Сейчас в каждом городе и поселке кружки на любой вкус: от моделизма до бальных танцев, от робототехники до блогинга. Но инициатива должна принадлежать самому ребенку. Его желание первоочередное. Он должен уметь самостоятельно формулировать свои намерения и понимать, к чему лежит душа. Иначе получится, что ребенок ходил на ненавистное сольфеджио или убил все детство на боевые искусства вместо кодинга, потому что так хотели родители, — пояснил Толмачев.

Он также отметил, что в России новый импульс к развитию получают различные подростковые центры. Депутат подчеркнул, что это стало возможно благодаря принятию обновленного закона «О молодежной политике в РФ». По его словам, центры станут той самой средой комфортного обитания для детей наряду со школой и домом.

После принятия обновленного закона «О молодежной политике в России» новый импульс к развитию получают молодежные центры. Это среда обитания специально для молодежи. Безопасные пространства для творчества и саморазвития. Они помогут молодым людям проявить себя, выбрать то, что будет действительно по душе. Молодежные центры — дом для современных кружков и секций, где всегда помогут найти актуальные направления для развития, — резюмировал Толмачев.

Ранее врач Кристина Володина заявила, что родителям нужно начать заниматься спортом и таким образом показывать пример своим детям. Она отметила, что заинтересовать ребенка физической культурой можно с помощью спортивных секций.

Россия
дети
советы
родители
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Определены все сборные Европы, которые напрямую отобрались на ЧМ-2026
Юрист ответил, когда из-за ремонта можно лишиться квартиры
Названы самые серьезные проблемы, которые решает пластическая хирургия
Перечислены налоги, которые в России не удастся оспорить
Атака ВСУ на Воронежскую область: правда ли, что ВСУ применили ATACMS
В РФ призвали ввести пожизненный срок для женщин после трагедии в Балашихе
Ложитесь поздно, мало спите: как распознать деменцию на ранней стадии
Дело Долиной о продаже квартиры получило оценку в качестве прецедента
Арестович объяснил, что скрывается за коррупционными скандалами на Украине
Родителям объяснили, обязательно ли записывать детей во множество секций
Фаза Луны сегодня, 19 ноября: кого ждет обман? почему запрещен алкоголь?
«Не сомневаемся»: дипломаты предупредили о рисках эскалации из-за AUKUS
Депутат объяснил, почему все больше россиян увлекаются азартными играми
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.