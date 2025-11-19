Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Юрист ответил, когда из-за ремонта можно лишиться квартиры

Юрист Салкин: из-за самовольной перепланировки можно лишиться квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Незаконная перепланировка может привести к утрате права собственности на квартиру, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, для избежания ответственности необходимо пройти процедуру согласования с соответствующими инстанциями.

За самовольные переустройство или перепланировку помещения в многоквартирном доме предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ со штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тыс. рублей. Кроме того, орган жилищного контроля может обратиться в суд с требованием восстановить первоначальное состояние, а за неисполнение такого решения суда, если и после этого перепланировку не устранить, квартиру могут продать с торгов, право собственности прекратить, а собственнику выдать деньги от продажи квартиры, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что к самовольным изменениям планировки часто относят объединение балкона с жилой площадью. По его словам, с точки зрения законодательства демонтаж балконного блока, изменение границ жилого пространства, перенос отопительных радиаторов и другие подобные действия классифицируются как перепланировка или переустройство помещения в многоквартирном доме.

Такие работы можно делать только после согласования проекта с органом местного самоуправления, как правило, через Госжилинспекцию по процедуре, описанной в статье 26 ЖК РФ. Если перепланировка уже выполнена без разрешения, она считается самовольной, — заключил Салкин.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что установка второй двери в тамбуре, не согласованная с соответствующими органами, считается административным правонарушением. По его словам, такие действия приравниваются к незаконной перепланировке общедомового имущества и приводят к штрафу.

