Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 04:20

Названы самые серьезные проблемы, которые решает пластическая хирургия

Хирург Алексанян: пластика помогает избавиться от шрамов и следов травм

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пластические операции позволяют избавиться от шрамов и следов травм, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, многие пациенты после хирургического вмешательства обретают уверенность в себе благодаря устранению физических дефектов.

Во-первых, одной из самых значимых проблем, с которой сталкиваются многие пациенты, является низкая самооценка. Она может возникнуть из-за недостатков внешности, таких как асимметрия лица, избыточный вес или другие физические недостатки. Во-вторых, пластика может стать решением для людей, страдающих от травм или болезней, оставивших заметные шрамы или деформации, — поделился Алексанян.

Он подчеркнул, что после аварий или хирургических вмешательств, изменяющих внешность, пациенты часто сталкиваются с психологическим дискомфортом. По его словам, после проведения пластики люди, которые ранее избегали общения или участия в общественных мероприятиях, нередко начинают вести более активную социальную жизнь, находят новые хобби и знакомства.

Третьей важной проблемой, которую решает пластическая хирургия, являются возрастные изменения. С возрастом кожа теряет эластичность, появляются морщины и провисания. Многие люди воспринимают эти изменения как утрату своей молодости и привлекательности. Распространенным также является влияние общественных стандартов красоты. В современном мире, где социальные сети играют огромную роль, многие люди чувствуют давление соответствовать определенным идеалам, — заключил Алексанян.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева заявила, что мужчинам могут быть рекомендованы грудные импланты при атрофии мышечной ткани или после травм. По ее словам, эта процедура используется не только для изменения внешности, но и для восстановления после операций.

хирурги
россияне
операции
красота
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Определены все сборные Европы, которые напрямую отобрались на ЧМ-2026
Юрист ответил, когда из-за ремонта можно лишиться квартиры
Названы самые серьезные проблемы, которые решает пластическая хирургия
Перечислены налоги, которые в России не удастся оспорить
Атака ВСУ на Воронежскую область: правда ли, что ВСУ применили ATACMS
В РФ призвали ввести пожизненный срок для женщин после трагедии в Балашихе
Ложитесь поздно, мало спите: как распознать деменцию на ранней стадии
Дело Долиной о продаже квартиры получило оценку в качестве прецедента
Арестович объяснил, что скрывается за коррупционными скандалами на Украине
Родителям объяснили, обязательно ли записывать детей во множество секций
Фаза Луны сегодня, 19 ноября: кого ждет обман? почему запрещен алкоголь?
«Не сомневаемся»: дипломаты предупредили о рисках эскалации из-за AUKUS
Депутат объяснил, почему все больше россиян увлекаются азартными играми
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.