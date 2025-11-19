Названы самые серьезные проблемы, которые решает пластическая хирургия

Пластические операции позволяют избавиться от шрамов и следов травм, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, многие пациенты после хирургического вмешательства обретают уверенность в себе благодаря устранению физических дефектов.

Во-первых, одной из самых значимых проблем, с которой сталкиваются многие пациенты, является низкая самооценка. Она может возникнуть из-за недостатков внешности, таких как асимметрия лица, избыточный вес или другие физические недостатки. Во-вторых, пластика может стать решением для людей, страдающих от травм или болезней, оставивших заметные шрамы или деформации, — поделился Алексанян.

Он подчеркнул, что после аварий или хирургических вмешательств, изменяющих внешность, пациенты часто сталкиваются с психологическим дискомфортом. По его словам, после проведения пластики люди, которые ранее избегали общения или участия в общественных мероприятиях, нередко начинают вести более активную социальную жизнь, находят новые хобби и знакомства.

Третьей важной проблемой, которую решает пластическая хирургия, являются возрастные изменения. С возрастом кожа теряет эластичность, появляются морщины и провисания. Многие люди воспринимают эти изменения как утрату своей молодости и привлекательности. Распространенным также является влияние общественных стандартов красоты. В современном мире, где социальные сети играют огромную роль, многие люди чувствуют давление соответствовать определенным идеалам, — заключил Алексанян.

Ранее пластический хирург Софья Абдулаева заявила, что мужчинам могут быть рекомендованы грудные импланты при атрофии мышечной ткани или после травм. По ее словам, эта процедура используется не только для изменения внешности, но и для восстановления после операций.