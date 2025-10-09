Хирург раскрыла, в каких случаях мужчине нужны грудные импланты

Грудные импланты могут быть рекомендованы мужчинам при атрофии мышечной ткани и после травм, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, имплантация применяется не только для изменения внешнего вида, но и для восстановления после операций.

В мужской практике грудные импланты, помимо эстетических целей, могут быть использованы для коррекции определенных медицинских состояний и в реконструктивных целях. В редких случаях, при некоторых неврологических заболеваниях или в результате длительной иммобилизации, может наблюдаться атрофия грудных мышц. Имплантация может быть рассмотрена для восстановления формы. В случаях, когда после травм или хирургического вмешательства происходит значительная потеря объема грудных мышц, импланты могут быть использованы для восстановления контуров тела, — подчеркнула Абдулаева.

Она отметила, что имплантация также рекомендуется при синдроме Поланда. По словам Абдулаевой, данный врожденный дефект проявляется отсутствием или недоразвитием большой грудной мышцы с одной стороны тела. Хирург подчеркнула, что имплант помогает восстановить симметрию грудной клетки и улучшить общий внешний вид.

Некоторые деформации, такие как воронкообразная грудь, могут создавать впечатление западения грудной клетки. Хотя импланты не исправляют основную проблему, они могут визуально улучшить внешний вид, сглаживая неровности. Важно отметить, что решение о применении грудных имплантов в каждом конкретном случае принимается индивидуально, — заключила Абдулаева.

Ранее сообщалось, что российские специалисты в области пластической хирургии фиксируют устойчивый рост интереса к маммопластическим операциям. В течение последних пяти лет наблюдается увеличение количества таких вмешательств в среднем на 35%.