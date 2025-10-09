Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 03:20

Хирург раскрыла, в каких случаях мужчине нужны грудные импланты

Хирург Абдулаева: грудные импланты нужны мужчинам при атрофии мышц и травмах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грудные импланты могут быть рекомендованы мужчинам при атрофии мышечной ткани и после травм, заявила NEWS.ru пластический хирург Софья Абдулаева. По ее словам, имплантация применяется не только для изменения внешнего вида, но и для восстановления после операций.

В мужской практике грудные импланты, помимо эстетических целей, могут быть использованы для коррекции определенных медицинских состояний и в реконструктивных целях. В редких случаях, при некоторых неврологических заболеваниях или в результате длительной иммобилизации, может наблюдаться атрофия грудных мышц. Имплантация может быть рассмотрена для восстановления формы. В случаях, когда после травм или хирургического вмешательства происходит значительная потеря объема грудных мышц, импланты могут быть использованы для восстановления контуров тела, — подчеркнула Абдулаева.

Она отметила, что имплантация также рекомендуется при синдроме Поланда. По словам Абдулаевой, данный врожденный дефект проявляется отсутствием или недоразвитием большой грудной мышцы с одной стороны тела. Хирург подчеркнула, что имплант помогает восстановить симметрию грудной клетки и улучшить общий внешний вид.

Некоторые деформации, такие как воронкообразная грудь, могут создавать впечатление западения грудной клетки. Хотя импланты не исправляют основную проблему, они могут визуально улучшить внешний вид, сглаживая неровности. Важно отметить, что решение о применении грудных имплантов в каждом конкретном случае принимается индивидуально, — заключила Абдулаева.

Ранее сообщалось, что российские специалисты в области пластической хирургии фиксируют устойчивый рост интереса к маммопластическим операциям. В течение последних пяти лет наблюдается увеличение количества таких вмешательств в среднем на 35%.

хирурги
операции
здоровье
врачи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал случаи, при которых у россиян могут отнять жилье
Юрист назвал самый надежный способ расчета при продаже машины
Циклон подарил школьникам Камчатки внеплановый выходной
Людям до 25 знать обязательно: ликбез от врача, как не заболеть хламидиозом
Россиянам рассказали, что следует посетить в Саудовской Аравии
В украинском порту зафиксированы десятки взрывов
Фрагменты дрона ВСУ стали причиной пожара в российском регионе
Бас-гитарист легендарной группы Kiss был госпитализирован
Хирург раскрыла, в каких случаях мужчине нужны грудные импланты
Запрет на фото, слова об СВО, скандалы: где сейчас Сергей Гармаш
Назван виновный в уничтожении шести тысяч домов в Лос-Анджелесе 1 января
Вильфанд раскрыл, на какой территории России уже лежит снег
Уголовник «зарешает»: извращенец и садист предлагает союз Зеленскому
«Надо переформатировать»: Лавров оценил функционал российских сил в САР
Два российских аэропорта временно закрыли небо
Конгрессвумен сделала громкое заявление о диалоге с Россией
Скандал разгорелся в Германии из-за дня рождения Путина
Трамп собрался пройти плановый медосмотр
Трамп сообщил о первых результатах переговоров ХАМАС и Израиля
Россиянам раскрыли важный нюанс установки видеокамеры в подъезде
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.