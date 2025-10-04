Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 18:38

Названа частая проблема, из-за которой растет популярность маммопластики

Baza: популярность маммопластики в Москве выросла на 35% за пять лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские пластические хирурги отмечают значительный рост спроса на операции по коррекции груди, сообщает Telegram-канал Baza. Количество таких операций за последние пять лет увеличилось в среднем на 35%.

Наиболее востребованными процедурами остаются увеличение груди с помощью имплантов и подтяжка, или мастопексия, позволяющая устранить птоз — провисание тканей. По данным издания, только одна московская клиника выполняет около 1 тысячи операций по маммопластике в год.

Специалисты связывают этот тренд с распространенной проблемой современности — нарушением осанки. Искривление позвоночника, вызванное сидячим образом жизни, приводит к деформации грудных тканей и провисанию. Сутулость вызывает перегрузку мышц спины, ослабление грудных мышц и нарушение лимфо- и кровообращения.

С проблемой сталкиваются не только женщины после родов, вынужденные ухаживать за ребенком в наклонном положении. Это также молодые девушки в возрасте от 22 до 29 лет, чья работа связана с длительным пребыванием в офисе.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером в России по количеству выявленных случаев рака груди на ранней стадии у женщин. По словам экспертов, главная причина это организация скрининга.

