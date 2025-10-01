Назван регион России, лидирующий по выявлению рака груди на ранней стадии Маммолог Малыгин назвал Москву лидером по выявлению рака груди

Москва лидирует в России по количеству случаев выявления рака груди у женщин на ранней стадии, заявил NEWS.ru заведующий отделением маммологии Центра реконструктивной и пластической хирургии клиники «Ланцетъ» Института пластической хирургии и косметологии Сергей Малыгин. На пресс-конференции РИА Новости «Проблема онкологии молочной железы: значение ранней диагностики» он уточнил, что у столицы есть большое количество ресурсов, позволяющих осуществлять качественную диагностику.

Основная причина — организация скрининга. Москва, обладающая большими техническими возможностями, [прикладывает] организационные усилия, [которые] позволяют действительно выявлять большее число заболевших женщин и снижать смертность среди этой группы, — пояснил Малыгин.

Ранее старший научный сотрудник Национального центра онкологии Михаил Мазо уточнил, что за 2025 год в России выявлено 73 тыс. новых случаев рака молочной железы. По его словам, этот показатель остается примерно на одном уровне, но постепенно растет.

