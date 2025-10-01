Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Назван регион России, лидирующий по выявлению рака груди на ранней стадии

Маммолог Малыгин назвал Москву лидером по выявлению рака груди

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва лидирует в России по количеству случаев выявления рака груди у женщин на ранней стадии, заявил NEWS.ru заведующий отделением маммологии Центра реконструктивной и пластической хирургии клиники «Ланцетъ» Института пластической хирургии и косметологии Сергей Малыгин. На пресс-конференции РИА Новости «Проблема онкологии молочной железы: значение ранней диагностики» он уточнил, что у столицы есть большое количество ресурсов, позволяющих осуществлять качественную диагностику.

Основная причина — организация скрининга. Москва, обладающая большими техническими возможностями, [прикладывает] организационные усилия, [которые] позволяют действительно выявлять большее число заболевших женщин и снижать смертность среди этой группы, — пояснил Малыгин.

Ранее старший научный сотрудник Национального центра онкологии Михаил Мазо уточнил, что за 2025 год в России выявлено 73 тыс. новых случаев рака молочной железы. По его словам, этот показатель остается примерно на одном уровне, но постепенно растет.

До этого онколог Илья Пустынский сообщил, что при развитии рака полости рта у человека могут появиться поверхностные язвы, трещины, а также ощущение покалывания или жжения. Он посоветовал обратиться к врачу при появлении этих симптомов.

