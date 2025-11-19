В РФ призвали ввести пожизненный срок для женщин после трагедии в Балашихе Общественник Курбаков призвал ввести пожизненный срок для женщин за детоубийство

Женщины, совершившие убийство собственного ребенка и признанные психически нездоровыми, должны приговариваться к пожизненному лишению свободы, заявил NEWS.ru председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. По его словам, существующий запрет на применение такой меры наказания является ошибочным и требует безотлагательного пересмотра.

Убийство шестилетнего ребенка собственной матерью в Балашихе является актом нечеловеческой жестокости. Данная трагедия — это не только вина конкретного человека, это красноречивое и ужасающее свидетельство системного кризиса в сфере защиты прав детей. Организацию «Отцы рядом» тревожит возможный сценарий развития событий, при котором обвиняемая может быть отправлена на принудительное лечение. Существующий запрет на применение пожизненного лишения свободы к женщинам в подобных ситуациях является ошибочным и требует безотлагательного пересмотра. Закон должен быть одинаково суров ко всем детоубийцам, — высказался Курбаков.

Он считает, что к трагедии в Балашихе привела халатность органов опеки и попечительства. Юрист также отметил, что деятельность ряда уполномоченных по правам ребенка зачастую сводится к бюрократическим отпискам. По его мнению, красивые фотоотчеты и дежурные фразы не заменяют реальной работы по защите жизни и здоровья детей.

[После трагедии в Балашихе] возникает закономерный вопрос: на каком основании малолетний ребенок был оставлен с матерью, которая была не способна обеспечить его безопасность? Где было ежедневное, ежеминутное внимание к этой семье со стороны органов опеки? Данная трагедия произошла в результате преступной халатности и бездействия должностных лиц. Организация «Отцы рядом» констатирует, что деятельность ряда уполномоченных по правам ребенка зачастую сводится к бюрократическим отпискам. Красивые фотоотчеты и дежурные фразы не заменяют реальной работы, — подытожил Курбаков.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что состояние психически нездоровых людей в России, которые могут представлять опасность для окружающих, нужно отслеживать, как это делали в СССР. Она отметила, что в советское время действовал экстерриториальный принцип.