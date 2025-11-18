В РФ хотят вернуть советский метод отслеживания психически больных граждан

Состояние психически нездоровых людей в России, которые могут представлять опасность для окружающих, нужно отслеживать, как это делали в СССР, заявила NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она отметила, что в советское время действовал экстерриториальный принцип. По ее словам, при нем информация при переезде пациента передавалась по линии здравоохранения в другой регион.

В советские годы была система постановки на учет всех, кто имел психические отклонения. При этом работал экстерриториальный принцип. Если психически больной перемещается в другой регион, то по линии системы здравоохранения информация о нем переходит, поскольку он может представлять угрозу третьим лицам. К сожалению, сейчас мы не получаем информацию от медицинских органов о состоянии таких людей. Надо систему эту возвращать, — высказалась Останина.

Ранее психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что жительница Балашихи, обезглавившая шестилетнего сына, страдала от тяжелого психического расстройства и считала себя ведьмой. По его словам, заболевание сопровождалось бредом и галлюцинациями, что в совокупности с увлечением магией и наркотиками создало опасную ситуацию.