Атака ВСУ на Воронежскую область: правда ли, что ВСУ применили ATACMS

Telegram-канал SHOT сообщил, что украинская армия впервые с января попыталась атаковать Воронежскую область ракетами большой дальности ATACMS вопреки запрету США. Что об этом известно, сколько ракет сбили?

Правда ли, что ВСУ атаковали Воронежскую область ракетами ATACMS

Как отмечает канал, ранее иностранные СМИ писали, что президент США Дональд Трамп якобы снова разрешил Украине бить вглубь России американским вооружением.

По данным источника SHOT, 17 ноября по Воронежской области был нанесен удар из Харьковской области, сначала предполагалось, что это было сделано с помощью реактивных систем залпового огня, но после ликвидации последствий стало очевидно, что использовались ATACMS.

«Сначала думали, что бьют из РСЗО, но после уничтожения стало ясно, что атаковали ATACMS. Всего были найдены обломки четырех американских ракет. Их сбили над лесом, поэтому никаких разрушений и жертв не было», — говорится в посте.

С конца весны Пентагон ввел официальный запрет на использование Украиной американских ракетных систем большой дальности для нанесения ударов по территории Российской Федерации. В прошлом месяце The Washington Post писал, что Трамп якобы снял этот запрет, однако политик позже назвал новость фейком.

«США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни поступили и что бы Украина с ними ни делала», — сказал президент США.

Генштаб ВСУ также утверждает, что впервые был нанесен удар по Воронежской области американскими ракетами ATACMS.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Могут ли США поставить мощное вооружение Украине до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре заявил, что попросил Трампа передать Киеву оружие, которое якобы заставит Москву пойти на переговоры с Киевом.

Уже в октябре украинский лидер провел переговоры с Трампом, в ходе которых обсуждался вопрос поставок современных видов вооружений. Центральной темой беседы стали реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые ракеты ATACMS.

«Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей встречи в Нью-Йорке не только о Tomahawk. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS», — подчеркнул Зеленский.

При этом существенным моментом является то, что украинский лидер не стал раскрывать реакцию и конкретные ответы американского президента на свои запросы.

Директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что США не поставят мощное оружие Украине как минимум до конца года во избежание эскалации. По его словам, если ВСУ его применит, России придется ответить.

«И да — это может запустить очень опасный механизм эскалации. Потому что России придется на это отвечать. Когда от ВСУ прошли удары по Курской области ракетами ATACMS и Storm Shadow, Россия нанесла удар „Орешником“ по ракетному объединению „Южмаш“ в Днепропетровске», — напомнил Кашин.

