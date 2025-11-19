Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 04:10

Перечислены налоги, которые в России не удастся оспорить

РИАН: самостоятельно начисленные налоги россиян пересмотреть не получится

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Налогоплательщики в России имеют право оспаривать начисления Федеральной налоговой службы, передает РИА Новости со ссылкой на правовые материалы ФНС. Однако существуют платежи, обжаловать которые невозможно. Речь идет о налогах, которые граждане начислили себе самостоятельно.

ФНС не станет пересматривать налог на профессиональный доход, платежи от предпринимательской деятельности и НДФЛ, указанный в декларации 3-НДФЛ. Не подлежат обжалованию и платежи, по которым уже есть вступившее в законную силу судебное решение о взыскании.

Поскольку эти суммы исчислены по данным самого налогоплательщика, при их неуплате взыскание может быть начато незамедлительно, — пояснили в ведомстве.

Направить возражения можно через личный кабинет налогоплательщика в течение 30 дней. При этом спорная сумма будет «заморожена» до окончательного решения спора. Рассмотрение заявления занимает до 30 рабочих дней, а в случае отказа его можно обжаловать в вышестоящей инстанции или в суде.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми смогут получить налоговый вычет, оплатив медицинские услуги или образование для ребенка. В первом случае предельная сумма вычета составляет 150 тыс. рублей в год, во втором — 110 тыс. рублей.

налоги
ФНС
Россия
НДФЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Определены все сборные Европы, которые напрямую отобрались на ЧМ-2026
Юрист ответил, когда из-за ремонта можно лишиться квартиры
Названы самые серьезные проблемы, которые решает пластическая хирургия
Перечислены налоги, которые в России не удастся оспорить
Атака ВСУ на Воронежскую область: правда ли, что ВСУ применили ATACMS
В РФ призвали ввести пожизненный срок для женщин после трагедии в Балашихе
Ложитесь поздно, мало спите: как распознать деменцию на ранней стадии
Дело Долиной о продаже квартиры получило оценку в качестве прецедента
Арестович объяснил, что скрывается за коррупционными скандалами на Украине
Родителям объяснили, обязательно ли записывать детей во множество секций
Фаза Луны сегодня, 19 ноября: кого ждет обман? почему запрещен алкоголь?
«Не сомневаемся»: дипломаты предупредили о рисках эскалации из-за AUKUS
Депутат объяснил, почему все больше россиян увлекаются азартными играми
Работодателей предложили наказывать за «тихое увольнение» сотрудников
Макрон пообещал Зеленскому 100 самолетов: откуда у Киева пилоты и $29 млрд
Перечислены причины исчезновения трудового стажа
Атака «Гераней» на Харьков 19 ноября: какие цели поражены, что известно
Многодетным родителям предложили назначить новую выплату
Часть строящегося здания обрушилась в Петербурге
Поведение Зеленского напугало партнеров Украины
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.