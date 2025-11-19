Перечислены налоги, которые в России не удастся оспорить РИАН: самостоятельно начисленные налоги россиян пересмотреть не получится

Налогоплательщики в России имеют право оспаривать начисления Федеральной налоговой службы, передает РИА Новости со ссылкой на правовые материалы ФНС. Однако существуют платежи, обжаловать которые невозможно. Речь идет о налогах, которые граждане начислили себе самостоятельно.

ФНС не станет пересматривать налог на профессиональный доход, платежи от предпринимательской деятельности и НДФЛ, указанный в декларации 3-НДФЛ. Не подлежат обжалованию и платежи, по которым уже есть вступившее в законную силу судебное решение о взыскании.

Поскольку эти суммы исчислены по данным самого налогоплательщика, при их неуплате взыскание может быть начато незамедлительно, — пояснили в ведомстве.

Направить возражения можно через личный кабинет налогоплательщика в течение 30 дней. При этом спорная сумма будет «заморожена» до окончательного решения спора. Рассмотрение заявления занимает до 30 рабочих дней, а в случае отказа его можно обжаловать в вышестоящей инстанции или в суде.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми смогут получить налоговый вычет, оплатив медицинские услуги или образование для ребенка. В первом случае предельная сумма вычета составляет 150 тыс. рублей в год, во втором — 110 тыс. рублей.