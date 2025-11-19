Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует все больше признаков отчаяния, теряя связь с реальностью, высказал свое мнение обозреватель The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюс. По его словам, это заставляет сторонников Киева серьезно опасаться за будущее страны.

Журналист указал на ряд тревожных факторов: война перешла в критическую фазу, международная помощь сокращается, а российские войска наступают. На этом фоне, как пишет Мэттъюс, политический авторитет президента Украины лежит в руинах, а уровень дезертирства в армии резко вырос.

Объявленные Зеленским масштабные сделки, включая будущее приобретение 100 французских истребителей Rafale и до 150 шведских Gripen, обозреватель называет примером «магического мышления». Эти соглашения выглядят фантазийными, учитывая колоссальный бюджетный дефицит Украины и риск полного истощения средств уже в следующем году.

Поведение Зеленского — тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние. <…> Мы должны очень опасаться за будущее Украины, — пришел к выводу Мэттьюс.

Ранее глава крупнейшего фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом возможно лишь в апреле, если украинскому государству удастся пережить зимний период. По его словам, нынешние условия ставят Украину в плохое положение.