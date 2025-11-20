Конец пенсиям: Зеленский снова просит кредит у ЕС, куда ушли деньги Запада?

Если Украина не получит от Евросоюза репарационный кредит, то уже весной 2026 года в стране начнутся проблемы с социальными выплатами, заявила депутат Верховной рады Леся Забуранная. Шансов выбить этот заем у Киева все меньше: зарубежные аналитики связывают это с коррупционным скандалом, в центре которого оказался бизнесмен из окружения президента Владимира Зеленского Тимур Миндич. Правда ли, что партнеры все меньше доверяют Украине, и может ли она остаться без денег — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Раде о соцвыплатах

Заместитель председателя комитета Рады по вопросам бюджета Забуранная считает, что проблемы с соцвыплатами на Украине начнутся уже в апреле. Решить эту проблему Киев мог бы благодаря «репарационному кредиту» за счет замороженных активов России, уверена она.

«Хочу напомнить, $44 млрд — это дефицит нашего госбюджета на следующий год, в который входят все соцвыплаты. И $18 млрд не являются подтвержденными. Очень надеемся на готовность европейских партнеров начать нас кредитовать в рамках репарационного кредита», — сказала парламентарий в комментарии изданию «Новости. LIVE».

После начала СВО страны ЕС и «Большой семерки» заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. При этом большая часть этой суммы — свыше €200 млрд — находится на счетах расчетно-клиринговой системы Euroclear в Бельгии. Пока европейцы не договорились о выделении кредита Украине из-за позиции Брюсселя: бельгийский премьер Барт де Вевер потребовал гарантий, что остальные страны разделят риски, которые могут возникнуть при изъятии активов РФ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила принять окончательное решение по этому вопросу на саммите ЕС, который пройдет 18–19 декабря. Если оно будет положительным, то выплаты начнутся во втором квартале 2026 года.

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru назвал инициативу Евросоюза «смехотворной».

«Репарацию выплачивает проигравшая сторона. Россия, очевидно, не является и не будет проигравшей. Страны Европы могут обманывать себя сколько угодно и считать, что РФ когда-то выплатит Украине репарации, а затем Киев вернет им кредит. Но это, очевидно, бредовая идея. В будущем им придется взять на себя ответственность за этот долг, но никто из адекватных политиков в Европе не готов жертвовать деньгами своих налогоплательщиков ради кредита, который Украина не выплатит ни при каком раскладе», — подчеркнул он.

Что будет, если Украина не получит кредит

Помимо позиции Бельгии выделению кредита для Киева может помешать и другой фактор — громкий коррупционный скандал на Украине, в котором оказалась замешана едва ли не вся политическая верхушка страны. Он разгорелся после того, как следователи Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к Тимуру Миндичу, которого считают «кошельком» Владимира Зеленского. Бизнесмена и его подельников, среди которых украинские министры и, предположительно, сам президент, заподозрили в хищениях в сфере энергетики на $100 млн. Однако коррупционные схемы Миндича могли затронуть и другие сферы, включая оборонную.

Депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что из-за скандала Международный валютный фонд потребовал от Украины «реального очищения и реформ». Издание Politico сообщает, что Венгрия и Словакия могут использовать эту ситуацию, чтобы заблокировать выделение репарационного кредита дискредитировавшему себя правительству. В таком случае Киев начнет задерживать финансирование регионов и восстановительных работ, без выплат останутся госслужащие, медики, военные и пенсионеры.

Однако как раз это обстоятельство, считает Килинкаров, может повлиять на позицию Евросоюза по выделению денег для Украины. Если Киев и не получит кредит, то средства пойдут через другие структуры — так называемый Фонд мира и прочие, подчеркнул политик.

«Они продолжат снабжать Украину деньгами и будут делать вид, что ничего страшного не произошло. Скажут: мы, мол, финансируем не украинский режим, а украинский народ. Такой будет риторика западных политиков, которые попробуют минимизировать риски, связанные с финансированием коррумпированной страны, власти которой разворовали деньги европейских налогоплательщиков», — пояснил собеседник.

Сколько денег осталось у Украины

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с NEWS.ru отметил, что пока у Украины с деньгами «все очень хорошо». Он напомнил, что в прошлом году страны ЕС и G7 согласовали выплату Киеву $50 млрд за счет процентов от замороженных российских активов до 1 января 2027 года. Из них украинские власти уже получили около $34 млрд, осталось чуть меньше $16 млрд.

Еще один источник поступлений в украинский бюджет — это программа Евросоюза Ukraine Facility. Она действует с марта 2024 года и предусматривает до €50 млрд грантов и кредитов на 2024–2027 годы. Из них до €32 млрд зарезервированы под реформы и инвестиции, прописанные в плане Украины. По подсчетам ЕК, страна уже получила почти половину согласованной суммы — €24,8 млрд. Вероятно, остальное будет выделяться равными долями в течение 2026 и 2027 годов.

Однако и это еще не все, на что могут рассчитывать украинские власти, отметил Царев. По его словам, долгое время за счет западной помощи Киев пополнял золотовалютные резервы и довел их до рекордного уровня — $56 млрд. Поэтому если недостаток западного финансирования будет заменен этими средствами, к началу 2027 года они все равно будут составлять почти $40 млрд.

«Столько золотовалютных запасов Украина не имела еще никогда. Все время, пока идут боевые действия, ее буквально накачивали деньгами. При существующем порядке финансирования она вполне продержится до следующих выборов в конгресс», — пояснил бывший нардеп.

А если Евросоюз решит пересмотреть схему выделения денег в рамках Ukraine Facility и выдать Украине в 2026-м досрочно всю сумму, рассчитанную на следующий год, то золотовалютные резервы страны даже вырастут примерно на $3 млрд, подчеркнул Царев.

«Тогда воюющему Киеву хватит их примерно до мая 2028 года — даже без учета какой-либо иной помощи», — резюмировал эксперт.

