18 ноября 2025 в 09:00

Спасаем саженцы: пошаговая инструкция по прикопке и советы регионам

Спасаем саженцы: пошаговая инструкция по прикопке и советы регионам
В ноябре еще можно заготавливать и прикопать саженцы, особенно если вы приобрели их поздно, а почва уже не позволяет полноценно высадить на постоянное место. Заготовка и прикопка саженцев — это надежный способ сохранить растения до весны, если не успели с осенней посадкой. Главное — сделать это до наступления устойчивых морозов.

Как правильно прикопать саженцы

Для прикопки выберите место, защищенное от ветра и сквозняков. Выкопайте траншею глубиной около 40–50 см и длиной по количеству саженцев. Уклон канавки должен быть примерно 30–45 градусов. Саженцы укладывают в наклонном положении, корневой шейкой вверх, чтобы вода не застаивалась. Важно направить корневую систему на север — это защитит от преждевременного пробуждения весной. Засыпайте корни землей, утрамбовывая ее, чтобы не осталось пустот. Сверху можно положить слой сухой листвы или лапника для дополнительной защиты от морозов.

Особенности по регионам

В средней полосе России оптимальные сроки осенней посадки уже прошли. Однако из-за теплого, сухого и малоснежного ноября, к примеру в Ленобласти и на Урале, прикопку можно проводить до конца месяца, но ориентируйтесь на прогнозы погоды: если ожидаются резкие похолодания, лучше укрыть саженцы заранее. Растения в контейнерах можно высаживать до самых заморозков, а вот саженцы с открытой корневой системой — только до наступления устойчивых холодов.

Важные нюансы

Прикопка подходит только для саженцев с открытой корневой системой. Ягодные кустарники, такие как садовая и ремонтантная малина, не рекомендуется прикапывать — их корни слишком слабые. Не сажайте саженцы в свежевыкопанную яму: почва успеет осесть до весны, и корневая шейка может оказаться заглубленной.

Заготовка и прикопка саженцев — простой и эффективный способ сохранить растения до весны. Следуйте этим советам, и ваши саженцы переживут зиму без потерь.

Ранее мы рассказывали, как сохранить черенки для прививки в холодное время года.

Виктория Семенова
В. Семенова
