08 сентября 2025

Осенняя посадка малины: секрет траншеи для богатого урожая

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенняя посадка давно заслужила репутацию самой надежной у садоводов. Причина проста: мягкие температуры и регулярные дожди создают идеальные условия для укоренения. В это время саженцы не тратят силы на рост зелени, а формируют мощную корневую систему, которая станет основой будущего урожая.

К зиме растение уже полностью адаптировано к почве и с приходом весны стремительно идет в рост, опережая весенние посадки. Такой подход — не просто удобство, а стратегия долгосрочного успеха. Главная идея заключается в создании «умной» траншеи, которая будет питать кусты малины 8–10 лет подряд.

Шаг 1. Выбор места

Для будущего малинника подберите солнечный участок, защищенный от сильных ветров. Почва должна быть дренированной, без застоя воды. Идеальное направление траншеи — с севера на юг, чтобы растения получали равномерное освещение.

  • Ширина траншеи: 60–70 см.
  • Глубина: не менее 50 см.
  • Расстояние между кустами: 50–70 см.
  • Междурядья: 1,5–2 м для удобного ухода и сбора ягод.

Шаг 2. Закладка дренажно-питательного «пирога»

На дно траншеи по слоям укладывается состав, который будет кормить малину долгие годы:

  • Первый слой (10–15 см): крупные древесные остатки — ветки, кора, обрезки досок. Они обеспечат дренаж и медленное выделение органики.
  • Второй слой (10–15 см): трава, ботва без признаков болезней, солома, опавшие листья. Этот слой разлагается быстрее и дает стартовое питание.
  • Третий слой (20–25 см): плодородная смесь из выкопанного грунта, перегноя или компоста (15–20 кг на метр), песка для облегчения тяжелых почв, а также удобрений: суперфосфат (100–150 г), сульфат калия (50–70 г) и литровая банка золы. Зола дополнительно раскисляет почву и обогащает микроэлементами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 3. Подготовка к посадке

После укладки траншею обильно проливают водой (несколько ведер на метр). Это нужно сделать за 3–4 недели до посадки. За это время земля уплотнится, удобрения начнут действовать, а микроорганизмы включатся в работу. Посадка в свежую рыхлую землю опасна: корневая шейка саженца может оголиться и вымерзнуть зимой.

Начало осени — лучшее время для глубокой профилактической обработки плодовых деревьев и кустарников. Этот этап помогает защитить растения от зимующих вредителей и болезней, а также повысить урожайность в следующем сезоне. Пропускать процедуру нельзя: именно сейчас закладывается основа здоровья сада.





Валерия Мартынович
В. Мартынович
