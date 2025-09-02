Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 19:34

Осенняя обработка сада: как спасти деревья от болезней и вредителей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начало осени — лучшее время для глубокой профилактической обработки плодовых деревьев и кустарников. Этот этап помогает защитить растения от зимующих вредителей и болезней, а также повысить урожайность в следующем сезоне. Пропускать процедуру нельзя: именно сейчас закладывается основа здоровья сада.

Что понадобится:

  • лимонная кислота — 1 ст. л. (20 г);
  • железный купорос — 300–500 г;
  • мочевина (карбамид) — 500–700 г;
  • жидкое мыло или средство для мытья посуды — 3–4 ст. л. (50 мл);
  • вода — до 10 литров.

Как приготовить раствор

Шаг 1. Растворите лимонную кислоту в небольшом объёме тёплой воды. В отдельной ёмкости соедините железный купорос и мочевину, затем залейте их полученным раствором кислоты.

Шаг 2. Добавьте жидкое мыло для лучшего прилипания к коре и листве. Долейте воду до объёма 10 литров и тщательно перемешайте.

Шаг 3. Выберите ясный и сухой день без ветра. Оптимально — раннее утро, когда роса уже высохла, а солнце ещё не слишком активно. Обработайте деревья и кустарники равномерно, уделяя внимание коре, ветвям и листве.

Важные рекомендации

Для максимального эффекта важно, чтобы обработанная поверхность оставалась влажной хотя бы 2–3 дня. Это позволит раствору уничтожить патогены и вредителей. Если прогноз обещает дождь, лучше перенести процедуру: осадки могут смыть состав и снизить его эффективность.

Избавляться от сорняков можно не только химией или народными средствами, но и сидератами. Эти растения быстро заполняют пространство и лишают сорняки шанса на рост.

растения
сады
советы
огороды
Валерия Мартынович
В. Мартынович
