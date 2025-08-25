Горчица против сорняков: результат эксперимента удивил дачников

Избавляться от сорняков можно не только химией или народными средствами, но и сидератами. Эти растения быстро заполняют пространство и лишают сорняки шанса на рост.

Чаще всего для этого используют горчицу и фацелию. Автор канала «Твоя дача» решил сравнить их эффективность и провел эксперимент.

Для чистоты опыта семена высевались в одинаковых условиях: одна почва, один день посева и равномерный полив. Первые результаты проявились быстро. Горчица взошла уже на третий день, а фацелия дала ростки только на пятый.

Через несколько недель разница стала очевидной. Горчица превратилась в плотный зеленый ковер, полностью перекрыв сорнякам доступ к свету. На грядке с фацелией картина иная: рост был более медленным, появились проплешины, и именно там начали пробиваться сорняки.

Вывод прост: в борьбе с сорняками горчица показала себя более эффективной. Однако есть нюанс: она относится к крестоцветным, поэтому после нее нельзя сажать капусту, редис, редьку и репу.

Фацелия же универсальна. Ее можно использовать перед посадкой любых культур, ведь она не имеет «родственных связей» ни с одной из них. Это делает фацелию удобным вариантом для тех, кто планирует разнообразные посадки.

Горчица долго считалась осенним сидератом № 1, но сегодня многие огородники отказываются от неё из-за главного минуса — привлечения крестоцветной блошки, опасного вредителя капусты, редиса и редьки.