Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 23:10

Горчица против сорняков: результат эксперимента удивил дачников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Избавляться от сорняков можно не только химией или народными средствами, но и сидератами. Эти растения быстро заполняют пространство и лишают сорняки шанса на рост.

Чаще всего для этого используют горчицу и фацелию. Автор канала «Твоя дача» решил сравнить их эффективность и провел эксперимент.

Для чистоты опыта семена высевались в одинаковых условиях: одна почва, один день посева и равномерный полив. Первые результаты проявились быстро. Горчица взошла уже на третий день, а фацелия дала ростки только на пятый.

Через несколько недель разница стала очевидной. Горчица превратилась в плотный зеленый ковер, полностью перекрыв сорнякам доступ к свету. На грядке с фацелией картина иная: рост был более медленным, появились проплешины, и именно там начали пробиваться сорняки.

Вывод прост: в борьбе с сорняками горчица показала себя более эффективной. Однако есть нюанс: она относится к крестоцветным, поэтому после нее нельзя сажать капусту, редис, редьку и репу.

Фацелия же универсальна. Ее можно использовать перед посадкой любых культур, ведь она не имеет «родственных связей» ни с одной из них. Это делает фацелию удобным вариантом для тех, кто планирует разнообразные посадки.

Горчица долго считалась осенним сидератом № 1, но сегодня многие огородники отказываются от неё из-за главного минуса — привлечения крестоцветной блошки, опасного вредителя капусты, редиса и редьки.

сорняки
советы
огороды
дачи
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 августа 2025 года
Крис Пайн: биография и лучшие роли
Леонид Слуцкий предложил строить школы с бассейнами по всей России
Выкидыш и конфликт с Васильевым: как живут Артемьева и Полищук из «Сватов»
«Терпение Трампа на исходе»: в Киеве раскрыли план Зеленского
Чемпион мира по плаванию объяснил, в чем трудность найти Свечникова
Маск подал иск против Apple и OpenAI
ФАС возбудила уголовные дела из-за завышения цен на топливо в регионах
Вучич обозначил главную цель Сербии
«Очень деятельный»: в ГД поддержали Краснова на должность главы ВС
ВСУ тайно копят F-16: сколько самолетов осталось у Киева, как их используют
Названа причина, по которой Украина атаковала Курскую АЭС
Юрий Антонов ответил на слухи о госпитализации в Казани
Банки планируют обязать пересматривать стоимость ипотечных квартир
«Не переговоры»: на Западе объяснили, зачем Зеленскому встреча с Путиным
Росавиация ограничила работу аэропорта в Волгограде
Во Владивостоке школьники разбили лобовое стекло авто, прыгая на нем
Трамп заявил о желании подружить две азиатские страны
«По пути Техника»: почему родные скрывают правду о состоянии Гуфа после ЧП
«Кошелек»: просьбы Зеленского дать денег вызвали возмущение в Греции
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.