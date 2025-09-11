Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 11 сентября, снова стабильно

Вторая неделя сентября продолжает радовать солнечной погодой, но для аллергиков она не так безобидна. Ясное небо способствует сохранению высокой концентрации главного раздражителя. Уровень пыльцы какого аллергена сегодня вызывает беспокойство у аллергиков?
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
Погода в Москве в четверг, 11 сентября, остается по-настоящему летней, хоть на календаре и осень. Температура днем достигнет +21 °C. Весь день будет ясным и солнечным, и только ночью небо затянется облаками. Осадков синоптики не прогнозируют. Такая погода способствует комфортному самочувствию, но не снижает аллергенную нагрузку.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 11 сентября
Аллергенная обстановка в городе повторяет вчерашнюю: основную угрозу несут не пылящие растения, а микроскопические споры.
Концентрация альтернарии и кладоспориума остается высокой (порядка 1000 единиц). Даже солнечная и сухая погода сейчас, к сожалению, не подавляет их активность.
Риск заноса пыльцы амброзии из других регионов также сохраняется, но сегодня ее уровень по-прежнему низок. Хотя противоречие московских аллергологов с данными SILAM сохраняется: на карте по-прежнему показывают высокие значения для этого растения, нехарактерного для Московского региона.
Уровень пыльцы и злаков, и полыни в воздухе — в районе 1 единицы. Серьезных проблем со здоровьем не прогнозируют. Если живете рядом с зелеными насаждениями, будьте осторожнее. Также держите под рукой нужные лекарства и помните о советах врачей.