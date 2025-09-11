Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 03:45

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 11 сентября, снова стабильно

Прогноз пыльцы на 11 сентября 2025 года Прогноз пыльцы на 11 сентября 2025 года Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая неделя сентября продолжает радовать солнечной погодой, но для аллергиков она не так безобидна. Ясное небо способствует сохранению высокой концентрации главного раздражителя. Уровень пыльцы какого аллергена сегодня вызывает беспокойство у аллергиков?

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в Москве в четверг, 11 сентября, остается по-настоящему летней, хоть на календаре и осень. Температура днем достигнет +21 °C. Весь день будет ясным и солнечным, и только ночью небо затянется облаками. Осадков синоптики не прогнозируют. Такая погода способствует комфортному самочувствию, но не снижает аллергенную нагрузку.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 11 сентября

Аллергенная обстановка в городе повторяет вчерашнюю: основную угрозу несут не пылящие растения, а микроскопические споры.

Уровень пыльцы в Москве 11 сентября Уровень пыльцы в Москве 11 сентября Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Концентрация альтернарии и кладоспориума остается высокой (порядка 1000 единиц). Даже солнечная и сухая погода сейчас, к сожалению, не подавляет их активность.

Риск заноса пыльцы амброзии из других регионов также сохраняется, но сегодня ее уровень по-прежнему низок. Хотя противоречие московских аллергологов с данными SILAM сохраняется: на карте по-прежнему показывают высокие значения для этого растения, нехарактерного для Московского региона.

Уровень пыльцы и злаков, и полыни в воздухе — в районе 1 единицы. Серьезных проблем со здоровьем не прогнозируют. Если живете рядом с зелеными насаждениями, будьте осторожнее. Также держите под рукой нужные лекарства и помните о советах врачей.

пыльца
аллергия
аллергены
здоровье
Москва
погода
грибки
прогнозы
сорняки
Анастасия Фомина
А. Фомина
