Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 12:54

Этот странный бунт против горчицы меняет правила игры на огороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Горчица долго считалась осенним сидератом №1, но сегодня многие огородники отказываются от неё из-за главного минуса — привлечения крестоцветной блошки, опасного вредителя капусты, редиса и редьки.

Если горчица не скошена и остается на поле на зиму, она становится укрытием для насекомых, которые весной атакуют посевы. К тому же горчица подвержена тем же болезням, что и культурные крестоцветные — кила и мучнистая роса могут накапливаться в почве.

В холодных регионах горчица часто не успевает разрастись до морозов, а при теплых зимах или позднем посеве может перезимовать и превратиться в сорняк. Корни у неё неглубокие, поэтому она хуже подавляет многолетние сорняки по сравнению с рожью или овсом.

После гибели горчицы на поверхности остается плотный слой растительных остатков, который мешает прогреванию почвы и требует уборки или заделки.

Вместо горчицы опытные садоводы всё чаще выбирают альтернативы: фацелию, вику, овес и рожь. Эти сидераты менее привлекают вредителей, лучше подавляют сорняки и улучшают структуру почвы.

Горчицу теперь разумнее использовать весной или летом как промежуточную культуру — в это время она приносит пользу без лишних рисков. Такой подход помогает сохранить урожай и здоровье огорода.

Август раскрывает главный секрет сладкой моркови — грамотный полив в этот период. Именно в конце лета корнеплоды накапливают сахара, формируя вкус будущего урожая.

горчица
огороды
советы
дачники
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Милонов призвали Минюст проверить Маркаряна на иностранное финансирование
«Однажды прозевали Гитлера»: Европу предостерегли насчет Зеленского
Толпа озверевших мужчин избила юношу до полусмерти на глазах у прохожих
Пьяный неадекват пытался зарезать подростка в центре Петербурга
Apple поймала китайского «шпиона» и пошла судиться
Разбитые судьбы: 10 советских актеров, чья жизнь оказалась трагичнее кино
Уголовное дело возбуждено после гибели шести человек при пожаре в ЛНР
Сотни человек пришли проститься с режиссером Бутусовым
«В одном котле»: Поплавская о смерти Евдокимова и Бутусова
В Британии раскрыли цели Украины при ударах по нефтепроводу «Дружба»
Российский футболист попал в «Динамо» после ухода Диего Лаксальта
«Они ничего не сделают»: в ВС России заявили о крупном отступлении ВСУ
Бразильский велосипедист ограбил репортера во время прямого эфира
Психотерапевты бьют тревогу из-за статистики по СДВГ у детей
«Просто безумно»: в Германии объяснили опасность гарантий Украине
«Алчет выгоды»: военкор раскрыл бизнес-план США на Россию
Пламя охватило один из крупнейших рынков Дагестана
«Этого не может быть»: раскрыто, на что живет звезда «Обитаемого острова»
Москвичам рассказали, ждать ли бабье лето в сентябре
Не просто закуска: авторское лечо с бальзамическим уксусом
Дальше
Самое популярное
Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.