Этот странный бунт против горчицы меняет правила игры на огороде

Горчица долго считалась осенним сидератом №1, но сегодня многие огородники отказываются от неё из-за главного минуса — привлечения крестоцветной блошки, опасного вредителя капусты, редиса и редьки.

Если горчица не скошена и остается на поле на зиму, она становится укрытием для насекомых, которые весной атакуют посевы. К тому же горчица подвержена тем же болезням, что и культурные крестоцветные — кила и мучнистая роса могут накапливаться в почве.

В холодных регионах горчица часто не успевает разрастись до морозов, а при теплых зимах или позднем посеве может перезимовать и превратиться в сорняк. Корни у неё неглубокие, поэтому она хуже подавляет многолетние сорняки по сравнению с рожью или овсом.

После гибели горчицы на поверхности остается плотный слой растительных остатков, который мешает прогреванию почвы и требует уборки или заделки.

Вместо горчицы опытные садоводы всё чаще выбирают альтернативы: фацелию, вику, овес и рожь. Эти сидераты менее привлекают вредителей, лучше подавляют сорняки и улучшают структуру почвы.

Горчицу теперь разумнее использовать весной или летом как промежуточную культуру — в это время она приносит пользу без лишних рисков. Такой подход помогает сохранить урожай и здоровье огорода.

