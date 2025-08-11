Август — тайный месяц для суперсладкой морковки, или Как не убить урожай

Август раскрывает главный секрет сладкой моркови — грамотный полив в этот период. Именно в конце лета корнеплоды накапливают сахара, формируя вкус будущего урожая.

Правильный водный режим в августе может повысить сахаристость моркови до 40%. Этот факт подтверждают агрономические наблюдения.

Морковь особенно чувствительна к влаге в фазе созревания. Недостаток воды в августе приводит к одревеснению и горечи корнеплодов.

Избыточный полив не менее опасен: он вызывает растрескивание и загнивание. Оптимально глубоко увлажнять почву на уровне корнеплода.

Частота поливов зависит от погоды и типа грунта. На легких почвах в засуху воду дают чаще, чем на суглинках или в дождливую погоду.

Лучшее время для полива — раннее утро или вечер, чтобы избежать испарения и солнечных ожогов на ботве.

Вода должна быть отстоянной и теплой, близкой к температуре воздуха. Холодная вода из колодца или скважины вызывает стресс у растений.

Признак правильного полива — влажная почва на глубине 10–15 см. Поверхностное смачивание не помогает развитию корнеплодов.

Прекращать полив следует за 2–3 недели до сбора урожая. Это стимулирует накопление сахаров и улучшает лежкость моркови.

Соблюдение этих простых правил обеспечит сладкую, сочную и качественную морковь. Такой урожай отлично подходит как для свежего употребления, так и для переработки.

