20 ноября 2025 в 02:15

Раскрыта главная причина сохранения Зеленского у власти

Политолог Слебода: Зеленский выгоден дестабилизацией власти на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сохранение у власти президента Украины Владимира Зеленского якобы может временно устраивать Россию, предположил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала. В противном случае на его место придет более компетентный человек.

Политолог уверен, что руководитель, способный принимать взвешенные решения, не соответствует интересам Москвы. По его словам, русским «все это тоже интересно».

Преимущество <…> заключается в том, что любая дестабилизация режима играет ей на руку, — отметил Слебода.

Ранее сообщалось, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный может возглавить кризисное правительство на Украине. Как заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, его кандидатура рассматривается как одна из возможных на фоне растущих требований о политической перезагрузке в Киеве. Он добавил, что обсуждения отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака лишены практического смысла, так как его увольнение является простой административной процедурой. Он не имеет официального статуса по Конституции.

