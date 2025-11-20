Сохранение у власти президента Украины Владимира Зеленского якобы может временно устраивать Россию, предположил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала. В противном случае на его место придет более компетентный человек.

Политолог уверен, что руководитель, способный принимать взвешенные решения, не соответствует интересам Москвы. По его словам, русским «все это тоже интересно».

Преимущество <…> заключается в том, что любая дестабилизация режима играет ей на руку, — отметил Слебода.

Ранее сообщалось, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный может возглавить кризисное правительство на Украине. Как заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, его кандидатура рассматривается как одна из возможных на фоне растущих требований о политической перезагрузке в Киеве. Он добавил, что обсуждения отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака лишены практического смысла, так как его увольнение является простой административной процедурой. Он не имеет официального статуса по Конституции.