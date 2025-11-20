В Раде предположили, какой орган будет вести переговоры на Украине

В Раде предположили, какой орган будет вести переговоры на Украине Депутат Рады Скороход: временное правительство могут создать на Украине

На Украине могут создать временное правительство, чтобы оно занялось ведением переговоров, подписанием мирного соглашения и подготовкой к выборам, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу. По ее словам, Украина не будет иметь существенного выбора в вопросах урегулирования конфликта, став «объектом в переговорном процессе».

Скороход описала возможный сценарий политических изменений на Украине. Она предположила, что в парламенте продолжится политическая нестабильность, после чего последует отставка главы офиса президента Андрея Ермака.

По мнению депутата, это может стать способом самосохранения для президента Украины Владимира Зеленского. Затем, как считает Скороход, начнется процесс создания временного правительства.

Дальше у нас будет временное правительство, как хотите его назовите: «правительство выхода из кризиса», «антивоенное», «антикоррупционное», как хотите, не имеет значения абсолютно, но это будет правительство на несколько месяцев, которое подготовит страну к выборам, проведет переговорный процесс, подпишет мирное соглашение, — указала она.

При этом она положительно оценила перспективу завершения военных действий и возможность «перезагрузки власти». Заявление депутата прозвучало на фоне публикаций в западных СМИ о плане администрации США по урегулированию конфликта, который состоит из 28 пунктов.

Ранее сообщалось, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров достигли взаимопонимания в ходе переговоров по мирному урегулированию. Переговоры были посвящены обсуждению конкретного плана прекращения конфликта на Украине.