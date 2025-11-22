Командиры ВСУ отправили подчиненных прямиком в российский плен Российские военные взяли в плен группу солдат ВСУ под Северском в ДНР

Военнослужащие 3-й общевойсковой армии в составе группировки «Юг» захватили в плен подразделение ВСУ в районе Северска в ДНР, передает РИА Новости. По данным источника, украинских солдат отправили на участок фронта, который уже давно находится под контролем ВС РФ.

Взяли группу ВСУ из 81-й бригады. Изначально думали, что диверсанты, оказалось, что просто, не владея вообще обстановкой, командиры отправили их на позиции, которые уже давно наши, — сказано в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что украинские операторы дронов целенаправленно уничтожали своих сослуживцев при попытке сдачи в плен в районе Красноармейска. По его словам, российским военным пришлось буквально спасать пленных.

До этого взятый в плен военнослужащий Александр Сидельник говорил, что командование Вооруженных сил Украины скрыло от своих подчиненных в Красноармейске информацию о полном окружении российскими войсками. По его свидетельству, солдаты ВСУ находились в блиндаже и были вынуждены пить дождевую воду. Также пленный рассказал о предпринимавшихся попытках оказать помощь раненым, но большинство из них в конечном счете погибало.