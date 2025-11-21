Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 10:52

В убийствах нянь в Подмосковье заметили магические ритуалы

Обвиняемый в убийстве нянь в Подмосковье похищал жертв 27 числа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Обвиняемый в убийстве девушек в Подмосковье Дмитрий Артамошин называет себя эзотериком, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам источников, мужчина выбирал даты похищений по нумерологическим убеждениям: число 27 для него было «днем завершения» и «концом всех начал».

Инсайдеры утверждают, что Артамошин уделял особое внимание числам. Его собственный день рождения — 27 августа. Обе жертвы — няни Алена и Мария — были похищены в совпадающие даты: 27 июля и 27 октября 2025 года.

Артамошина задержали 20 ноября по подозрению в убийстве двух девушек. По версии следствия, 46-летний мужчина заманивал жертв через сайты с объявлениями, предлагая работу няни. Одной из потерпевших удалось сбежать из дома обвиняемого. Она попала в больницу Волгоградской области и написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что девятилетний сын подозреваемого в убийстве девушек из Богородского округа был свидетелем насилия над жертвами. Отец принуждал его наблюдать за истязаниями. Состояние ребенка оценивается как тяжелое: он испытывает сильный страх, а медицинское обследование выявило наличие у него телесных повреждений и шрамов.

убийства
Подмосковье
похищения
няни
эзотерика
нумерология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мозги имейте уже»: Башаров пришел в ярость из-за вопроса о свадьбе
Россиянке грозит срок за ввоз сигар с Кубы
Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе
На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.