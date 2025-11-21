В убийствах нянь в Подмосковье заметили магические ритуалы Обвиняемый в убийстве нянь в Подмосковье похищал жертв 27 числа

Обвиняемый в убийстве девушек в Подмосковье Дмитрий Артамошин называет себя эзотериком, сообщил Telegram-канал SHOT. По словам источников, мужчина выбирал даты похищений по нумерологическим убеждениям: число 27 для него было «днем завершения» и «концом всех начал».

Инсайдеры утверждают, что Артамошин уделял особое внимание числам. Его собственный день рождения — 27 августа. Обе жертвы — няни Алена и Мария — были похищены в совпадающие даты: 27 июля и 27 октября 2025 года.

Артамошина задержали 20 ноября по подозрению в убийстве двух девушек. По версии следствия, 46-летний мужчина заманивал жертв через сайты с объявлениями, предлагая работу няни. Одной из потерпевших удалось сбежать из дома обвиняемого. Она попала в больницу Волгоградской области и написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что девятилетний сын подозреваемого в убийстве девушек из Богородского округа был свидетелем насилия над жертвами. Отец принуждал его наблюдать за истязаниями. Состояние ребенка оценивается как тяжелое: он испытывает сильный страх, а медицинское обследование выявило наличие у него телесных повреждений и шрамов.