21 ноября 2025 в 01:10

Фаза Луны сегодня, 21 ноября 2025 года: что делать в начале лунного цикла?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 10:12 по столичному времени сегодня, 21 ноября, Луна начнет свой второй день в очередном лунном цикле 2025 года. На то, чтобы сделать все необходимые дела в этот день, у нас есть чуть больше стандартных суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна переходит на эти сутки под управление Стрельца. Этот день пройдет в фазе новолуния, которое началось вчера.

Общие рекомендации для вторых лунных суток

Отличный шанс для запуска амбициозных проектов. Все, что вы запланировали вчера, можно смело воплощать в жизнь. Чтобы избежать ненужных вмешательств, минимизируйте общение с посторонними людьми. Вторая половина дня подходит для получения информации и обучения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Здоровье и красота

Обратите внимание на свои предпочтения в еде в этот день, это позволит скорректировать рацион на ближайший месяц. Сегодня можно начинать диеты, проводить разгрузочные дни, пойдет на пользу посещение спортзала и бассейна. А вот визит в салон красоты сегодня может разочаровать.

Бизнес и деньги

На этот день можно планировать любые активности, однако проводить их лучше после обеда. Утро рекомендуется посвятить планированию и выстраиванию сценариев общения с подчиненными, коллегами, партнерами и клиентами. Любые финансовые операции пройдут успешно.

Свадьба и отношения

Заключать брак во вторые лунные сутки не рекомендуется. Супругам, поженившимся в этот день, всю жизнь что-то будет мешать почувствовать себя счастливыми.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Природа

Рыбалка по-прежнему бессмысленна, если вам нужна рыба. Но может стать отличным поводом выехать на природу и побыть в одиночестве. Любые работы с растениями сегодня неблагоприятны. Владельцам домашних животных рекомендуется уделить время досугу своих подопечных.

Ранее мы рассказали, как правильно заготавливать семена в ноябре.

