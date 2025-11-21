Круизный лайнер с 600 российскими туристами вышел из порта Стамбула Круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами направился в Сочи

Круизный лайнер Astoria Grande с 600 российскими туристами покинул Стамбул, следует из данных портала marinetraffic. Судно проследовало через Босфор в направлении Сочи через Черное море.

Лайнер находился на якоре в Мраморном море около 14 часов. Ожидается, что судно прибудет в российский порт 22 ноября.

Ранее появились данные, что свыше 600 российских туристов оказались заблокированы на круизном лайнере Astoria Grande вблизи стамбульского побережья из-за отсутствия разрешения на вход в порт. На борту судна находятся граждане из Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей. Лайнер рассчитан на 1328 пассажиров, он прибыл в гавань Галатапорт в ночь на 20 ноября.

До этого российские власти отказали турецкому парому Sea Bridge в заходе в порт Сочи. Причинами стали отсутствие необходимых документов и проведение учебных мероприятий в акватории, что сделало невозможной высадку пассажиров на берег.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о неготовности инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов. По его словам, морской порт и городская территория не имеют необходимого оснащения для безопасного обслуживания паромов. Кондратьев пояснил, что портовые объекты расположены в историческом центре с интенсивным пешеходным и туристическим трафиком, а маршруты следования таких судов способны отрицательно повлиять на туристическую привлекательность курорта.