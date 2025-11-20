В Госдуме приняли закон о платном доступе к базам данных МВД

В Госдуме приняли закон о платном доступе к базам данных МВД Госдума разрешила компаниям платный доступ к базам данных МВД о физлицах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий организациям платный доступ к базам данных МВД о физических лицах, соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности. Отмечается, что получение информации будет осуществляться через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Информация, содержащаяся в банках данных, в случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляется организациям, включая банки и иные кредитные организации, — сказано в документе.

Поправки также регламентируют проведение Федеральным казначейством контрольного мониторинга. Предоставление данных будет осуществляться за плату в порядке и размере, определяемыми правительством.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей для владельцев российских сайтов за использование зарубежных сервисов при авторизации пользователей. Документ подготовила группа депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по информполитике Антоном Горелкиным.