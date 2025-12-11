Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 18:01

ЦБ запустил механизм реабилитации клиентов, которые попали в базу аферистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Центральный банк и МВД России приступили к процессу восстановления прав клиентов, чьи счета были заморожены из-за подозрений в их причастности к мошенническим схемам, рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров. Механизм реабилитации запущен для лиц, связанных с продажей и покупкой криптовалюты, передает ТАСС.

Мы сейчас совершенствуем механизмы по выводу из базы данных, уточняем определенные процедуры. Могу сказать, что совсем недавно мы с коллегами из МВД запустили определенную процедуру так называемой реабилитации. Механизм касается тех лиц, которые связаны с продажей и покупкой криптовалюты, — прокомментировал Уваров.

Раньше для того, чтобы исключить данные из базы, гражданам нужно было подавать заявление в свой банк или в Центробанк. В настоящее время процесс реабилитации включает возможность обращения в МВД и урегулирование спора до суда. Особое внимание уделяется запросам от молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.

Ранее ЦБ принял решение обязать физических лиц при открытии или пополнении счета указывать идентификационный номер налогоплательщика. Это изменение затронет как новые, так и уже существующие счета. Меры направлены на борьбу с дропперами — лицами, которые используют свои банковские карты для проведения сомнительных операций.

