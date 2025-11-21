Стало известно о последствиях запрета программ лояльности на маркетплейсах В Ozon предупредили о повышении цен на товары из-за запрета программ лояльности

В пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили о потенциальном повышении стоимости товаров, передает ТАСС. Причиной возможного роста цен станет запрет программ лояльности.

Предложение банков станет причиной повышения цен для 85 млн покупателей платформ, прежде всего в малых городах и селах, где живет более 50 млн человек и вне онлайна доступность товаров крайне невысокая. Цены однозначно вырастут, и для людей это критично, — сказано в сообщении.

В компании добавили, что использование скидок и бонусов является излюбленным инструментом банков. Запрет этого инструмента для маркетплейсов ухудшит жизнь миллионам россиян, подчеркнули в источнике.

Ранее главы Сбера, ВТБ, Т-банка, Альфа-Банка и Совкомбанка предложили запретить маркетплейсам снижать цены за счет своих средств. Исключение может сохраняться только для собственных товаров площадок и социально значимых категорий.

Кроме того, инициативу поддерживает ЦБ. По словам источников, обсуждение имеет закрытый формат — без участия цифровых платформ, объединений бизнеса и обществ защиты прав потребителей. Он уточнил, что скидки на способы оплаты осуществляются по законодательству РФ, а также отвечают позиции Роспотребнадзора и рыночным практикам.