Приметы 21 ноября — Михайлов день: день покоя

В этот день отмечается Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе же 21 ноября известно как Михайлов день. Архангел Михаил считался защитником душ усопших. А живых он спасал от козней зла. А Михайлов день в народе называли днем покоя, когда начинался период зимних праздников.
Погодные приметы на Михайлов день, 21 ноября
Если в эту дату наблюдался иней, это считалось верным знаком, что снежный покров зимой будет очень глубоким.
Туман с утра предвещал скорую смену погоды на более теплую.
Яркое солнце 21 ноября обещало трескучие холода в скором времени и лютую зиму в целом.
Если выпал снег на Михаила, говорили: «Зима приехала на белой лошади», и Пасха тоже будет снежной. Если снег был мокрым, весна ожидалась дождливой.
Красноватое свечение неба вечером — примета ухудшения погодных условий впереди.
Если лужи замерзли, декабрь будет холодным.
Если шишек мало на деревьях — к мягкой зиме.
Вой стихии считался плохой приметой, предвещавшей сильные бураны.
Приметы о зверях и птицах 21 ноября
Чтобы скот был здоров зимой, наши предки 21 ноября старались задобрить дворового — домашнего духа, своеобразного родственника домового. Для этого в хлеву или во дворе оставляли угощение.
Ходим с грязной головой: чего нельзя делать 21 ноября
Запреты на Михайлов день были очень строгими, ведь 21 ноября считалось большим праздником, требующим особого почтения.
Наши предки думали, что ссоры, начатые в конце ноября, «на весь год затянутся» и могут навлечь на семью болезни.
Не рекомендуется строить, рубить, резать или поднимать тяжести. В этот праздник полагалось отдыхать.
Женщины старались не мыть голову. Популярная пословица предупреждала, что с мытьем головы сегодня можно вымыть весь ум.
Девушкам на выданье нельзя плести косу — это сулило долгое ожидание замужества.
Нельзя отказывать в помощи и милостыне, иначе можно закрыть путь для удачи на всю зиму.
Не рекомендовалось брать в руки колющие предметы (нож, топор).
Нельзя работать после заката.
Путешествия и праздничный стол: что можно делать 21 ноября
Главная традиция — накрыть большой стол, чтобы следующий год был счастливым и богатым. Желательно пригласить в гости всех близких и родственников, угощать их пирогами.
Молиться архангелу Михаилу. Наши предки зажигали свечи перед его иконой, просили о защите, благословении и здравии для себя и близких.
Рассчитываться с наемными работниками. Хозяева в этот день расплачивались с работниками за их труд.
Путешествовать. День был благоприятным для новых поездок и возвращения домой из чужих краев.
А еще сны, приснившиеся в ночь на Михайлов день, считались вещими и сулили большие перемены.
