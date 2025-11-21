Приметы 21 ноября — Михайлов день: день покоя

В этот день отмечается Собор архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. В народе же 21 ноября известно как Михайлов день. Архангел Михаил считался защитником душ усопших. А живых он спасал от козней зла. А Михайлов день в народе называли днем покоя, когда начинался период зимних праздников.

Погодные приметы на Михайлов день, 21 ноября

Если в эту дату наблюдался иней, это считалось верным знаком, что снежный покров зимой будет очень глубоким.

Туман с утра предвещал скорую смену погоды на более теплую.

Яркое солнце 21 ноября обещало трескучие холода в скором времени и лютую зиму в целом.

Если выпал снег на Михаила, говорили: «Зима приехала на белой лошади», и Пасха тоже будет снежной. Если снег был мокрым, весна ожидалась дождливой.

Красноватое свечение неба вечером — примета ухудшения погодных условий впереди.

Если лужи замерзли, декабрь будет холодным.

Если шишек мало на деревьях — к мягкой зиме.

Вой стихии считался плохой приметой, предвещавшей сильные бураны.

Приметы о зверях и птицах 21 ноября

Чтобы скот был здоров зимой, наши предки 21 ноября старались задобрить дворового — домашнего духа, своеобразного родственника домового. Для этого в хлеву или во дворе оставляли угощение.

Ходим с грязной головой: чего нельзя делать 21 ноября

Запреты на Михайлов день были очень строгими, ведь 21 ноября считалось большим праздником, требующим особого почтения.

Наши предки думали, что ссоры, начатые в конце ноября, «на весь год затянутся» и могут навлечь на семью болезни.

Не рекомендуется строить, рубить, резать или поднимать тяжести. В этот праздник полагалось отдыхать.

Женщины старались не мыть голову. Популярная пословица предупреждала, что с мытьем головы сегодня можно вымыть весь ум.

Девушкам на выданье нельзя плести косу — это сулило долгое ожидание замужества.

Нельзя отказывать в помощи и милостыне, иначе можно закрыть путь для удачи на всю зиму.

Не рекомендовалось брать в руки колющие предметы (нож, топор).

Нельзя работать после заката.

Путешествия и праздничный стол: что можно делать 21 ноября

Главная традиция — накрыть большой стол, чтобы следующий год был счастливым и богатым. Желательно пригласить в гости всех близких и родственников, угощать их пирогами.

Молиться архангелу Михаилу. Наши предки зажигали свечи перед его иконой, просили о защите, благословении и здравии для себя и близких.

Рассчитываться с наемными работниками. Хозяева в этот день расплачивались с работниками за их труд.

Путешествовать. День был благоприятным для новых поездок и возвращения домой из чужих краев.

А еще сны, приснившиеся в ночь на Михайлов день, считались вещими и сулили большие перемены.

