В Кемерово ищут дегустатора шишек с зарплатой мечты В Кемерово приглашают на работу дегустатора шишек с зарплатой в 300 тысяч рублей

В Кемерово сеть фермерских магазинов «Калина-Малина» разместила объявление о вакансии «дегустатор шишек» с зарплатой от 300 тысяч рублей, передает РИА Новости. На самом деле требуется продавец-универсал для работы в новой кулинарной лавке «Лес».

В августе мы готовим к открытию новый проект. Это кулинарная лавка «Лес». В Сибири у нас такого нет… Мы активно туда набираем команду, пробуем нестандартные подходы к поиску людей. Нам нужны сотрудники, которые будут в наших ценностях, клиентоориентированные, разбираться в локальной кухне, потому что у нас большой упор на местных производителей, на местных поставщиков, — рассказала изданию представитель отдела по работе с персоналом.

Кандидат на эту должность будет общаться с посетителями, контролировать качество упаковки и помогать им выбирать блюда из меню. Название вакансии намекает на использование фирменных ингредиентов в блюдах.

Ранее россиянам рассказали, как распознать подозрительные вакансии. Среди ключевых признаков мошенничества — слишком высокая зарплата за простую работу, неясные обязанности, требование оплаты на старте и отсутствие информации о компании.