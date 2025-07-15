Топ-5: неочевидные признаки сомнительных вакансий

Ни для кого не станет секретом, что на пути поиска работы можно столкнуться с мошенниками. Сомнительные вакансии нередко замаскированы под привлекательные предложения с высокой зарплатой и «гибким графиком». Ниже — ключевые признаки, которые помогут вам избежать обмана.

1. Слишком высокая зарплата за простую работу. Если вам предлагают 100 000 рублей за удаленную переписку в мессенджере или за «чтение писем», это повод насторожиться. В реальности такие вакансии — наживка для доверчивых соискателей.

2. Неясные обязанности. Формулировки вроде «нужен помощник руководителя без опыта» или «работа в интернете» без четкого описания задач — тревожный сигнал. Честный работодатель всегда указывает, что именно от вас потребуется.

Неочевидные признаки сомнительных вакансий Фото: Shutterstock/FOTODOM

3. Требование оплаты на старте. Любая просьба перевести деньги — за обучение, оформление, доступ к «системе» и т. п. — это почти наверняка мошенничество. Работа не должна начинаться с затрат.

4. Отсутствие информации о компании. Если вы не нашли или вам отказываются сообщать ИНН фирмы — лучше отказаться от сотрудничества. Вероятно, это аферисты.

5. Навязчивость после отклика. Если после отклика вам сразу пишут в мессенджерах, активно уговаривают «скорее начать», обещают «место только до вечера» — это попытка давления и манипуляции от мошенников, а не нормальный процесс найма.

Вывод: доверяйте интуиции и здравому смыслу. Если вакансия вызывает сомнения — лучше пройти мимо. Проверяйте информацию, задавайте уточняющие вопросы и не переводите деньги никому, кто обещает «золотые горы» за минимальные усилия.