Россиянин обманом продал чужую квартиру

В Намском районе Якутии местный житель продал женщине чужую квартиру за 1,6 млн рублей, передает KP.RU. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

По информации издания, 25-летний молодой человек убедил женщину в том, что сделка полностью прозрачна. Он утверждал, что получил квартиру как выпускник детского дома, владеет ею более пяти лет и что квартира приватизирована. Тогда покупательница передала ему полную сумму, назначенную за недвижимость.

Однако после этого мошенник перестал выходить на связь. Когда женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Злоумышленника удалось задержать в Якутске. Оказалось, что все украденные деньги он тратил на свои желания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нижнем Новгороде пенсионерка стала жертвой мошенников: они убедили ее перевести крупную сумму денег и продать имущество. Общий ущерб составил более 9 млн рублей. С марта по июль неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов и вводили женщину в заблуждение, чтобы выманить деньги.