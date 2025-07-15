Телефонные аферисты атакуют выпускников, предлагая «поступление на бюджет» Мошенники обещают абитуриентам бесплатное обучение и крадут данные с «Госуслуг»

Телефонные мошенники похищают у абитуриентов учетную запись на «Госуслугах», представляясь сотрудниками вуза и предлагая поступить на бюджетное отделение, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД. В случае отказа потенциальной жертве угрожают, что ее вообще никуда не примут.

Аферисты обещают абитуриентам «высокие шансы» поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта «Госуслуги», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что участились случаи обмана граждан под предлогом заработка на маркетплейсе Wildberries. В пресс-службе компании Wildberries & Russ предупредили о деятельности злоумышленников, создающих поддельные сайты, закрытые чаты и фальшивые Telegram-каналы. Специалисты рекомендуют обращать внимание на подозрительно завышенные доходы в предложениях и переходы на сторонние ресурсы.

До этого сообщалось, что в России наблюдается рост количества мошеннических звонков, совершаемых от имени «Почты России». Аферисты используют отработанную схему с якобы подтверждением личности через «Госуслуги».