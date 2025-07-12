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12 июля 2025 в 08:32

В России предложили еще один способ избавиться от телефонных мошенников

Сенатор Шейкин: нужно создать базу биометрических данных телефонных мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо создать единую систему базу биометрических данных телефонных мошенников, заявил ТАСС сенатор Артем Шейкин. Он отметил, что масштабы телефонного мошенничества давно вышли за рамки бытовых преступлений и представляют угрозу национальной безопасности.

Мы должны начать формировать централизованную базу биометрических данных лиц, причастных к телефонному мошенничеству. Разумеется, при строгом соблюдении законодательства и правовых процедур. Это позволит правоохранительным органам эффективнее предотвращать повторные преступления, — отметил парламентарий.

Парламентарий обратил внимание на успешный российский опыт в области кибербезопасности и защиты персональных данных. Он предложил распространить эти наработки на борьбу с телефонными аферистами, создав комплексную систему защиты.

Ранее стало известно, что участились случаи обмана граждан под предлогом заработка на маркетплейсе Wildberries. В пресс-службе компании Wildberries & Russ предупредили о деятельности злоумышленников, создающих поддельные сайты, закрытые чаты и фальшивые Telegram-каналы. Специалисты рекомендуют обращать внимание на подозрительно завышенные доходы в предложениях и переходы на сторонние интернет-ресурсы, которые являются основными признаками мошеннических схем.

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