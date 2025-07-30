За вами следят? Как проверить прослушку на телефоне

За вами следят? Как проверить прослушку на телефоне

В эпоху цифровых технологий в руках недоброжелателей смартфон может стать настоящим шпионским устройством. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как проверить прослушку на телефоне.

Признаки, что телефон могут прослушивать

Батарея быстро разряжается, даже в режиме ожидания. Телефон греется без причины. Появляются помехи при звонках, эхо, щелчки. Устройство включается или выключается без вашего вмешательства. Странные сообщения, коды или символы в СМС. Увеличенный трафик данных без активного использования телефона. На телефоне появляются приложения, которые вы не устанавливали.

Как проверить прослушку на телефоне самостоятельно

Проверьте список установленных приложений. Неизвестные или подозрительные — повод насторожиться.

Коды проверки (USSD):

*#21# — показывает, не переадресовываются ли вызовы. *#62# — узнаете, куда направляются звонки при недоступности.

Мониторинг активности:

В Android: «Настройки» → «Аккумулятор» → «Использование батареи». В iOS: «Настройки» → «Аккумулятор».

Признаки, что телефон могут прослушивать Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мониторинг активности позволяет посмотреть, какие программы больше всего расходуют заряд аккумулятора, и получить подробную информацию по каждому приложению, включая время работы и время работы в фоновом режиме.

Способы защиты

Используйте антивирусы. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов. Не давайте доступ к микрофону и камере без необходимости. Регулярно обновляйте ОС. Включите двухфакторную аутентификацию. Проверьте, к каким функциям вашего телефона имеют доступ приложения. Смело отключайте доступ к камере и микрофону у игр по типу «три в ряд».

Если вы уверены, что устройство скомпрометировано, — лучшим решением будет обращение к специалистам по кибербезопасности или полный сброс с последующей чистой переустановкой ОС.

Напоследок — один или несколько признаков подозрительной активности на телефоне еще не значит, что вас действительно прослушивают. В большинстве случаев подобные сбои могут быть вызваны:

программными ошибками;

устаревшими приложениями;

активной работой фоновых процессов;

плохим интернет-соединением или сетью.

Современные операционные системы имеют встроенные механизмы защиты — к ним не так просто получить несанкционированный доступ. Прослушка телефона — это редкость и чаще всего касается тех, кто действительно представляет интерес для определенных структур.

Как проверить прослушку на телефоне самостоятельно Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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