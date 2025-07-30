За вами следят? Как проверить прослушку на телефоне

В эпоху цифровых технологий в руках недоброжелателей смартфон может стать настоящим шпионским устройством. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как проверить прослушку на телефоне.
Признаки, что телефон могут прослушивать
Батарея быстро разряжается, даже в режиме ожидания.
Телефон греется без причины.
Появляются помехи при звонках, эхо, щелчки.
Устройство включается или выключается без вашего вмешательства.
Странные сообщения, коды или символы в СМС.
Увеличенный трафик данных без активного использования телефона.
На телефоне появляются приложения, которые вы не устанавливали.
Как проверить прослушку на телефоне самостоятельно
Проверьте список установленных приложений. Неизвестные или подозрительные — повод насторожиться.
Коды проверки (USSD):
*#21# — показывает, не переадресовываются ли вызовы.
*#62# — узнаете, куда направляются звонки при недоступности.
Мониторинг активности:
В Android: «Настройки» → «Аккумулятор» → «Использование батареи».
В iOS: «Настройки» → «Аккумулятор».
Мониторинг активности позволяет посмотреть, какие программы больше всего расходуют заряд аккумулятора, и получить подробную информацию по каждому приложению, включая время работы и время работы в фоновом режиме.
Способы защиты
Используйте антивирусы.
Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.
Не давайте доступ к микрофону и камере без необходимости.
Регулярно обновляйте ОС.
Включите двухфакторную аутентификацию.
Проверьте, к каким функциям вашего телефона имеют доступ приложения. Смело отключайте доступ к камере и микрофону у игр по типу «три в ряд».
Если вы уверены, что устройство скомпрометировано, — лучшим решением будет обращение к специалистам по кибербезопасности или полный сброс с последующей чистой переустановкой ОС.
Напоследок — один или несколько признаков подозрительной активности на телефоне еще не значит, что вас действительно прослушивают. В большинстве случаев подобные сбои могут быть вызваны:
программными ошибками;
устаревшими приложениями;
активной работой фоновых процессов;
плохим интернет-соединением или сетью.
Современные операционные системы имеют встроенные механизмы защиты — к ним не так просто получить несанкционированный доступ. Прослушка телефона — это редкость и чаще всего касается тех, кто действительно представляет интерес для определенных структур.
Так что:
Не стоит поддаваться панике.
Следите за своим устройством, как за любым ценным ресурсом.
Используйте простые меры безопасности, и риск попасть на прослушку будет минимальным.