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30 июля 2025 в 03:00

За вами следят? Как проверить прослушку на телефоне

Как проверить прослушку на телефоне Как проверить прослушку на телефоне Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В эпоху цифровых технологий в руках недоброжелателей смартфон может стать настоящим шпионским устройством. В новом материале NEWS.ru рассказываем, как проверить прослушку на телефоне.

Признаки, что телефон могут прослушивать

  1. Батарея быстро разряжается, даже в режиме ожидания.

  2. Телефон греется без причины.

  3. Появляются помехи при звонках, эхо, щелчки.

  4. Устройство включается или выключается без вашего вмешательства.

  5. Странные сообщения, коды или символы в СМС.

  6. Увеличенный трафик данных без активного использования телефона.

  7. На телефоне появляются приложения, которые вы не устанавливали.

Как проверить прослушку на телефоне самостоятельно

Проверьте список установленных приложений. Неизвестные или подозрительные — повод насторожиться.

Коды проверки (USSD):

  1. *#21# — показывает, не переадресовываются ли вызовы.

  2. *#62# — узнаете, куда направляются звонки при недоступности.

Мониторинг активности:

  1. В Android: «Настройки» → «Аккумулятор» → «Использование батареи».

  2. В iOS: «Настройки» → «Аккумулятор».

Признаки, что телефон могут прослушивать Признаки, что телефон могут прослушивать Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мониторинг активности позволяет посмотреть, какие программы больше всего расходуют заряд аккумулятора, и получить подробную информацию по каждому приложению, включая время работы и время работы в фоновом режиме.

Способы защиты

  1. Используйте антивирусы.

  2. Устанавливайте приложения только из официальных магазинов.

  3. Не давайте доступ к микрофону и камере без необходимости.

  4. Регулярно обновляйте ОС.

  5. Включите двухфакторную аутентификацию.

  6. Проверьте, к каким функциям вашего телефона имеют доступ приложения. Смело отключайте доступ к камере и микрофону у игр по типу «три в ряд».

Если вы уверены, что устройство скомпрометировано, — лучшим решением будет обращение к специалистам по кибербезопасности или полный сброс с последующей чистой переустановкой ОС.

Напоследок — один или несколько признаков подозрительной активности на телефоне еще не значит, что вас действительно прослушивают. В большинстве случаев подобные сбои могут быть вызваны:

  • программными ошибками;

  • устаревшими приложениями;

  • активной работой фоновых процессов;

  • плохим интернет-соединением или сетью.

Современные операционные системы имеют встроенные механизмы защиты — к ним не так просто получить несанкционированный доступ. Прослушка телефона — это редкость и чаще всего касается тех, кто действительно представляет интерес для определенных структур.

Как проверить прослушку на телефоне самостоятельно Как проверить прослушку на телефоне самостоятельно Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Так что:

  1. Не стоит поддаваться панике.

  2. Следите за своим устройством, как за любым ценным ресурсом.

  3. Используйте простые меры безопасности, и риск попасть на прослушку будет минимальным.

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