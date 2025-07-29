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29 июля 2025 в 17:37

Зафиксирован масштабный сбой в работе сайта «Почта России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Почта России» столкнулась с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи пожаловались на проблемы в работе как сайта, так и мобильного приложения. Другие утверждают, что недоступен личный кабинет.

О сбое сообщили жители Москвы (11%), Санкт-Петербурга (8%), Калининградской (7%) и Московской (6%) областей, а также Карелии (4%). Проблемы в работе сервиса больше всего фиксируются у пользователей Windows, реже — у Android и iOS.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что все ресурсы функционируют штатно, и призвали «отставить панику». Отмечается, что и сайт, и приложение работают.

Ранее с масштабным сбоем столкнулись аптечные сети «Столички» и «Неофарм». Компании сообщали о технических неполадках. Отмечалось, что серверы «Неофарма» подверглись атаке хакеров.

До этого сбой произошел в работе сервиса «Госуслуги». Пользователи сообщали о проблемах как с сайтом, так и с мобильным приложением. Россияне жаловались на трудности со входом в личный кабинет. Больше всего обращений (14%) пришлось на Москву. Также о проблемах заявляли в Подмосковье (12%), Нижегородской (9%) и Свердловской (7%) областях.

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