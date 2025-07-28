В работе «Госуслуг» произошел массовый сбой

В России произошел масштабный сбой в работе сервиса «Госуслуги», следует из данных на сайте Downdetector. Пользователи сообщают о проблемах как с сайтом, так и с мобильным приложением. Также россияне испытывают трудности со входом в личный кабинет.

За последний час на проблемы в работе «Госуслуг» пожаловались 117 пользователей, число жалоб за сутки достигло 902. Больше всего обращений (14%) пришлось на Москву. Также о проблемах сообщают в Подмосковье (12%), Нижегородской (9%) и Свердловской (7%) областях. Находящиеся в Нидерландах россияне также жалуются на неполадки (8%).

Ранее в Красноярском крае произошел массовый сбой сразу двух операторов сотовой связи — T2 и МТС. Пользователи сообщали о проблемах как со связью, так и с интернетом.

До этого масштабный сбой коснулся Альфа-Банка. Клиенты жаловались на проблемы с сайтом и мобильным приложением. Другие сообщали, что заметили сбой в работе сервиса и отсутствие оповещений.

Тем временем 23 июля москвичи массово жаловались на сбои геолокации в приложениях такси и доставки. Многих пользователей «перебрасывало» в крымский Симферополь, когда они на самом деле находились за МКАД. Жители столицы сообщили, что некорректное определение местоположения фиксируется уже несколько дней.