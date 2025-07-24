Масштабный сбой зафиксирован в работе одного банка

Альфа-банк днем 24 июля столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Клиенты пожаловались на проблемы как с сайтом, так и мобильным приложением. Другие сообщили, что заметили сбой в работе сервиса и отсутствие оповещений.

Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга (11%), Новосибирской области (9%), Москвы (9%), Свердловской (8%) и Московской (5%) областей. Клиенты Альфа-банка также уточнили, что сбой произошел в основных операционных системах: Android, iOS, Windows и Mac OS.

Накануне, 23 июля, москвичи массово жаловались на сбои геолокации в приложениях такси и доставки. Многих пользователей перебрасывало в крымский Симферополь, когда они на самом деле находились за МКАД. Жители столицы сообщили, что некорректное определение местоположения фиксируется уже несколько дней.

До этого с масштабным сбоем столкнулись мобильные операторы МТС, T2, «Билайн», «МегаФон» и Yota. Большинство жалоб поступали от жителей Санкт-Петербурга и Москвы. Проблемы наблюдались в основных операционных системах, но подавляющее большинство поступало от пользователей Android.