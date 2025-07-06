Зафиксирован масштабный сбой сразу у нескольких мобильных операторов Сбой связи в Москве фиксируется у МТС, Т2, «Билайна», «МегаФона» и Yota

Мобильные операторы МТС, T2, «Билайн», «МегаФон» и Yota днем 6 июля столкнулись с масштабным сбоем, следует из данных сервиса «Сбой.рф». Большинство жалоб поступают от жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Согласно данным сервиса, обращения также поступают из Новосибирской, Московской, Ивановской и ряда других областей. По информации портала Downdetector, основное количество жалоб касается общей работы операторов и работы мобильного приложения. Сбой затронул все основные операционные системы, но подавляющее большинство поступает от пользователей Android.

Утром 5 июля сообщалось о масштабном сбое у мобильного оператора «Билайн». Большинство жалоб поступают от жителей Санкт-Петербурга (38%) и Ленинградской области (10%), а также Чувашии (8%), Москвы (5%) и Кировской области (4%). Многие клиенты отмечали, что у них нет соединения как с мобильным интернетом, так и домашним, а другие пожаловались на его перебои.

3 июля масштабный сбой был зафиксирован в работе Альфа-Банка. Жалобы поступили сразу из нескольких регионов России: Москвы (50%), Челябинской области (19%), Крыма, Ульяновской, Новосибирской и Костромской областей (по 6%), а также из Санкт-Петербурга (6%).