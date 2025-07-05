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05 июля 2025 в 11:40

Зафиксирован масштабный сбой в работе крупного мобильного оператора

«Билайн» столкнулся с масштабным сбоем

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мобильный оператор «Билайн» утром 5 июля столкнулся с масштабным сбоем, следует из данных сервиса Downdetector. Большинство жалоб поступают от жителей Санкт-Петербурга (38%) и Ленинградской области (10%), а также Чувашии (8%), Москвы (5%) и Кировской области (4%).

Многие клиенты «Билайна» сообщили, что у них нет соединения как с мобильным интернетом, так и домашним, а другие пожаловались на его перебои. Сбой затронул все основные операционные системы: 44,7% пользователей рассказали о проблемах на Android, 35,7% — на iOS, 16% — на Windows. Также зафиксированы неполадки на Linux (2,5%) и Mac OS (1,2%).

3 июля масштабный сбой был зафиксирован в работе Альфа-Банка. Жалобы поступили сразу из нескольких регионов России: Москвы (50%), Челябинской области (19%), Крыма, Ульяновской, Новосибирской и Костромской областей (по 6%), а также из Санкт-Петербурга (6%).

В работе мессенджера Telegram сбой произошел 1 июля. Основные проблемы заключались в том, что медиафайлы не загружались, а сообщения не поступали пользователям. Больше всего жалоб поступило из Татарстана, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областей, а также из Санкт-Петербурга.

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