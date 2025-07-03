В работе крупнейшего банка России произошел сбой

Фиксируются проблемы в работе крупнейшей частной кредитной организации «Альфа-Банк», следует из данных мониторингового сервиса «Сбой.рф». За последний час поступило более 142 жалоб от пользователей.

Жалобы на Альфа-Банк зафиксированы в нескольких регионах России (данные за последние шесть часов): Москва (50%), Челябинская область (19%), Крым, Ульяновская, Новосибирская и Костромская области (по 6%), Санкт-Петербург — тоже 6%.

До этого на проблемы в работе банка пожаловались жители Тверской области (13%), Санкт-Петербурга (11%), Москвы (9%), Нижегородской (5%) и Новосибирской (5%) областей. При этом многие жалобы были связаны со сбоем в приложении и на сайте банка, а также с трудностями в доступе к личному кабинету.

По данным на 3 июля, на YouTube поступило 63 жалобы, в предыдущие сутки — 259. Больше всего обращений было зафиксировано из Москвы — 12% от общего числа. Далее следуют Челябинская и Самарская области — по 11%, Забайкальский край — 7%, Новосибирская, Ростовская области, Башкортостан, Санкт-Петербург — по 5%.